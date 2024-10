Wielki sekret Filipa Bobka wyszedł na jaw! To tłumaczy jego postępowanie

Tak Marcin Hakiel nazwał ciężarną narzeczoną. Oryginalnie to mało powiedziane!

Znany prawnik będzie bronił Buddy. Niewiarygodne, co wyszło na jaw!

Filip Bobek miał ideały. Rzeczywistość okazała się skomplikowana

Filip Bobek niespodziewanie został spytany o swoje wyznanie z przeszłości. Aktor i jeden z faworytów do zwycięstwa w jesiennej edycji programu "Taniec z gwiazdami" był bardzo zaskoczony. Najlepsze jest to, że zdawał się nie pamiętać swoich słow. Padły one w 2010 roku, w trakcie rozmowy z magazynem "Viva". Filip Bobek był wtedy bardzo popularny dzięki roli Marka Dobrzańskiego w serialu "BrzydUla" emitowanym w TVN. W wywiadzie aktor wspominał czasy początków studiów. Był wówczas pełen ideałów. Zarzekał się, że nie zagra w reklamie czy serialu. Rzeczywistość jednak okazała się bardziej skomplikowana i nieco zrewidowała jego postawę.

Na pierwszym roku studiów mówiłem: "Reklama? Nigdy! Serial? Odpada!". Zagrałem w kilku reklamach i w popularnym serialu. Musiałem spłacić kredyt zaciągnięty na studia. Chociaż za 235 odcinków "BrzydUli" nie stać mnie jeszcze na kupno mieszkania

- mówił Filip Bobek.

Filip Bobek wziął kredyt. To tłumaczy jego postępowanie

Po 14 latach jego słowa przypomniał mu serwis Shownews.pl. Początkowo aktor, który jak ognia unika opowiadania o życiu prywatnym (wiele osób ciągle np. sprawdza, czy Filip Bobek ma żonę), był zadziwiony, że coś takiego mówił. W końcu jednak przyznał, że faktycznie może tak powiedział. Zresztą, prawdą jest to, że zaciągnął kredyt studencki, co potwierdził w rozmowie ze wspomnianym portalem. Swoją drogą ta sprawa tłumaczy postepowanie Filipa Bobka. W końcu - jak wiadomo - ideałami się człowiek nie naje, nie ogrzeje i nie zapewni sobie dachu na głową.

Zrobiłem jedne z fajniejszych - chyba dwóch czy trzech - reklam, które bardzo fajnie wspominam do tej pory. Ale fakt faktem, rzeczywiście tak było, musiałem spłacić kredyt studencki, który miałem dlatego, że mnie i mojej rodziny nie było stać, żebym studiował w Warszawie. I musiałem jako student zaciągnąć taki właśnie kredyt studencki, a potem mówię: "Nie, muszę to szybko spłacić", także poszedłem

- wyjaśnił uczestnik "Tańca z gwiazdami", który na parkiecie robi prawdziwą furorę. Gwiazdor "BrzydUli" w cuglach przechodzi kolejne etapy show i zgarnia wysokie noty od jurorów. Do tego znakomicie dogaduje się ze swoją partnerką z parkietu - Hanną Żudziewicz.

Hania jest niesamowicie cierpliwa i ma takie cechy... że mi się wydaje, że powinna mnie stłuc, a jest wyjątkowo nadcierpliwa. I mówię: o, okej. I wydaje mi się, że musi być niesamowitą mamą

- mówił nam zachwycony koleżanką Filip Bobek.

Tak zmienił się Filip Bobek

Sonda Kto Twoim zdaniem wygra 15. edycję programu "Taniec z Gwiazdami"? Rafał Zawierucha Anna Maria Sieklucka Julia Żugaj Filip Bobek Natalia Nykiel Piotr Świerczewski Michał Meyer Olga Bończyk Filip Lato Vanessa Aleksander Majka Jeżowska Maciej Zakościelny