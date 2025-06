Racewicz w skórze, Steczkowska w kwiatach, a Żukowska w bieli! Taka ścianka to rzadkość!

Ida Nowakowska to nazwisko dobrze znane widzom Telewizji Polskiej. Prezenterka przez lata prowadziła największe programy rozrywkowe i koncerty transmitowane przez TVP, będąc jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji. Gdy na początku 2024 roku pożegnała się z publicznym nadawcą, wielu jej fanów zaczęło zastanawiać się, co dalej. Gdzie zniknęła? Jak potoczy się jej kariera? Dziś znamy odpowiedź – Ida wraca, i to w zupełnie nowej, zaskakującej odsłonie.

Ida Nowakowska ma nową fuchę. Robi dla zagranicznej telewizji

Po krótkiej przerwie od medialnego zgiełku Ida Nowakowska ponownie stanęła przed kamerami – tym razem w międzynarodowym projekcie. Została prowadzącą jubileuszową, 10. edycji prestiżowego programu muzycznego "Virtuosos", który promuje młode talenty. Show, realizowane jest na Węgrzech, jednak gromadzi uczestników z całej Europy – od Austrii po Czarnogórę – a oceniają ich legendy światowej sceny operowej: José Carreras i Plácido Domingo.

Wybór Idy na prowadzącą nie był przypadkowy. Prezenterka to nie tylko profesjonalistka, jeśli chodzi o konferansjerkę, ale też absolwentka renomowanej szkoły baletowej w Los Angeles. Jej doświadczenie sceniczne, międzynarodowe obycie i biegłość językowa okazały się sporymi atutami, które docenili producenci programu. To także powrót Nowakowskiej do świata muzyki klasycznej, z którym była związana jeszcze przed karierą w TVP.

Jednak to nie tylko rola gospodyni programu przyciągnęła uwagę widzów i mediów. Internet zawrzał, gdy Ida pojawiła się na ekranie w zupełnie nowej fryzurze. Jasny blond, obszerne fale i retro grzywka, które wyglądają, jak rodem wyjęte z lat 80. wywołały ogromne poruszenie. Metamorfoza Nowakowskiej to zdecydowany zwrot od jej dotychczasowego, bardziej zachowawczego wizerunku. Fani są zachwyceni przemianą gwiazdy i chętnie komplementują ją w mediach społecznościowych.

Ida jesteś wspaniała- utalentowana dziewczyna - urocza - czytamy w sekcji komentarzy.

