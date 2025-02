"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych, w którym znane osoby rywalizują na parkiecie pod okiem profesjonalnych tancerzy. Każdy odcinek to wyjątkowe widowisko pełne emocji, pięknych choreografii i efektownych kreacji. Występy uczestników ocenia jury, a ostateczny los par często leży w rękach widzów, którzy mogą głosować na swoich faworytów. Program nie tylko dostarcza świetnej zabawy, ale także pokazuje, jak ciężką pracą można osiągnąć niesamowite efekty w tańcu. Dzięki dynamicznej formule i znanym uczestnikom "Taniec z Gwiazdami" od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów.

Zobacz też: Już wiadomo, kto wygra 16. edycję "Tańca z gwiazdami"? Wskazali faworyta – kto ma największe szanse na Kryształową Kulę?

Masa zmian w nowej edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami"

Już 2 marca 2025 roku startuje 16. edycja "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". Tym razem twórcy programu przygotowali dla fanów show masę niespodzianek. Pierwszą z nich jest nowe logo programu - kolorowe i energetyczne. Jak się okazuje to dopiero początek!

W nowym sezonie gwiazdy oraz tancerze będą się musieli zmierzyć z polskimi tańcami ludowymi. Będą oberki i kujawiaki. Kolejną nowością będą solowe występy gwiazd.

Nadchodząca edycja da większe pole do oceny widzom. To oni w głównej mierze będą wpływać na losy uczestników. Nie wiemy, jednak dokładnie, na czym to będzie polegać - musimy poczekać do premiery 16. sezonu.

W programie nie zabraknie też dogrywek. Tutaj to jednak jurorzy zadecydują o tym kto przechodzi dalej a kto odpada z dalszej rywalizacji. Widzowie nie obronią swoich faworytów.

Show "Taniec z Gwiazdami" można obejrzeć na żywo w studio - to już trzecia taka edycja. Jakby tego było mało, Polsat zdecydował się na sprzedaż biletów na próbę generalną show, która odbywa się w każdą niedzielę w ciągu dnia.

Zobacz też: "Taniec z Gwiazdami": Grażyna Szapołowska kokietuje na treningu. 71-latka podkreśliła swoje wdzięki

Zobacz naszą galerię: Wielkie zmiany w "Tańcu z Gwiazdami". Takich rewelacji nikt się nie spodziewał

Sonda "Taniec z Gwiazdami". Komu kibicujesz w 16. edycji? Magda Mołek Maciej Kurzajewski Grażyna Szapołowska Filip Gurłacz Blanka Maria Jeleniewska Tomasz Wolny Magda Narożna Cezary Trybański Ola Filipek Michał Barczak Ada Borek

Grażyna Szapołowska jest bardzo blisko z Janem Klimentem. "Jesteśmy bliżej, niż pokazują" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.