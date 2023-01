Wiemy, kto połączył Cichopek i Kurzajewskiego. Właśnie się wydało! A to niespodzianka

Ida Nowakowska czeka na kolejne badania. Wiemy, kiedy wróci do pracy w TVP

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski duetem prowadzących w "Pytanie na śniadanie"? Ten pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę! Para nie tylko układa sobie wspólne życie prywatnie, ale świetnie spełnia się także zawodowo. Niedawno aktorka i dziennikarz relacjonowali w mediach społecznościowych swoją podróż śladami Jezusa, lecz dziś powrócili do Polski, by między innymi świętować 50. urodziny Kurzajewskiego. Tymczasem Joanna Kurska, była szefowa "PnŚ", zdradziła w rozmowie z mediami, kto tak naprawdę zawodowo połączył tych dwoje. Kto by się spodziewał! Niewiele osób zdawało sobie z tego sprawę. Szczegóły poniżej.

Joanna Kurska udzieliła wywiadu dziennikowi "Fakt", w którym zdradziła, kto wpadł na pomysł, by połączyć Cichopek i Kurzajewskiego w duet śniadaniowy w TVP. Okazuje się, że zrobił to jej mąż, były prezes Telewizji Polskiej, Jacek Kurski.

"Maciej to najlepszy obecnie na antenie dziennikarz sportowy, z przepięknym głosem, ciepłym uśmiechem i perfekcyjną dykcją. Byłam przeszczęśliwa (wtedy jeszcze jako widz), kiedy mój mąż zdecydował, że Maciek poprowadzi "Pytanie na śniadanie", a jak świetnie się z nim pracuje, przekonałam się, gdy zostałam szefową tego programu. Maciek to profesjonalny dziennikarz, błysk i inteligencja. Życzę mu tylko pięknych chwil w życiu", pochwaliła Joanna Kurska w rozmowie z "Faktem".

