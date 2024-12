Wioletta Wramba, prezenterka TVP, zakryła się od stóp do głów. Nie wszyscy wiedzą, co skrywa pod ubraniem!

Długie rękawy, często także długie nogawki, żakiet lub marynarka, która nie odsłania za wiele - oto garderoba, w której widzowie mogą oglądać Wiolettę Wrambę, dziennikarkę TVP Info, gdy ta działa przed kamerami. Choć wiele jej koleżanek odsłania ręce i nosi krótsze rękawy albo dekolty, Wramba pozostaje wierna skromnej odzieży. Dlaczego?

38-letnia gwiazda telewizji ma wiele tatuaży, które zdobią jej ramiona, plecy, rękę czy stopę. Jeden z nich powstał, aby zakryć bliznę, inne - z miłości do tego rodzaju zdobień. Gdy pracuje, pozostają ukryte, za to na swoim instagramowym profilu pokazuje je w pełnej krasie.

Wioletta Wramba nie ukrywa swoich pasji. Jedną z nich są tatuaże, od których nie stroni. Jednak należą do jej życia prywatnego, a nie zawodowego, dlatego nimi nie epatuje, gdy jest w pracy.

Wcześniej dziennikarka wywołała poruszenie, gdy pokazała, że zanim wyjdzie na wizję, jeden z najbardziej widocznych tatuaży, których ma na ciele naprawdę wiele, jest ukrywany pod elegancką marynarką. Część internautów obruszyła się, widząc tatuaże, inni źle zareagowali na ich ukrywanie. Zastanawiano się, skąd pomysł, by zakryć rysunki na ciele podczas pracy przed kamerą.

Tak naprawdę wyszło to dość naturalnie podczas rozmowy ze stylistą, a ja chętnie przystałam na tę propozycję - musiała wytłumaczyć Wramba.

I dodała:

Tatuaże wciąż nie kojarzą się z elegancją, a dla mnie, gdy jestem na wizji, najważniejsze jest, aby widz skupił się na informacjach, które mam do przekazania, a nie na tym, czy coś wystaje mi spod żakietu. Gdy wchodzę do studia, wchodzę też w rolę prezenterki, która znacznie różni się od tego, kim jestem na co dzień, w życiu prywatnym. Tatuaże są częścią mojej prywatnej sfery, więc nie mam nic przeciwko, aby były zakrywane, gdy jestem w pracy.