Od pewnego czasu u boku Jacka Kawalca regularnie można zauważyć atrakcyjną blondynkę. Początkowo przypuszczano, że to jego córka, jednak szybko okazało się, że to nowa ukochana artysty. Para jest już na tyle blisko, że wspólnie opiekuje się psem Felkiem. Znaleźli go w lesie i nadali mu imię na cześć Felicjana Andrzejczaka.

Wybranką Jacka Kawalca jest Aleksandra Kilianek - absolwentka warszawskiego AWF, instruktorka kulturystyki, pilatesu i piłki ręcznej. Zajmuje się też m.in. dietetyką. Od dawna związana jest ze światem muzyki, współpracowała m.in. z Budką Suflera.

Publiczny debiut na zawodach wędkarskich

Zakochana para oficjalnie pokazała się razem w lecie 2025 roku, podczas zawodów wędkarskich zorganizowanych przez Laurę Łącz. Chociaż nie epatowali czułościami, szybko zauważono, że ich relacja jest czymś więcej niż przyjaźnią.

Pies raz chodził z nią, raz z Jackiem. Każde mówiło o Felku "mój pies"

- zdradził informator Faktu.

Podczas wręczania nagród Laura Łącz przedstawiła Jacka Kawalca i jego partnerkę publicznie jako parę. W ten sposób potwierdziła, że serce wokalisty Budki Suflera znów jest zajęte.

Jacek Kawalec poświęcił się dla żony

Nowa relacja Jacka Kawalca ma szczególne znaczenie, jeśli weźmie się pod uwagę jego przeszłość. Aktor przez lata był związany z Joanną Kawalec, znaną teatrolog. Poznali się w Teatrze Komedia, a w lipcu 1985 roku wzięli ślub. Dzień ich ceremonii nie należał jednak do szczęśliwych - samochód wiozący parę młodą uderzył w latarnię, a zdjęcia ze ślubu nigdy nie powstały, bo prześwietliły się klisze.

Mimo pechowego początku, małżonkowie doczekali się dwójki dzieci: Kaliny i Kajetana i budowali wspólne życie. Jednak na rodzinę spadły poważne problemy. Zainwestowali w mieszkanie na Saskiej Kępie, które po zmianie prawa wspólnota mieszkaniowa mogła przejąć. Zobacz też: Jacek Kawalec w "Randce w ciemno"! Nie mówcie, że nie pamiętacie. Tak wyglądał kiedyś, a teraz?

Staliśmy się więźniami własnego mieszkania, nie mogliśmy ani się z niego wyprowadzić, ani go sprzedać

– wspominał w mediach Kawalec.

Trudna sytuacja finansowa ciągnęła się latami. Aktor podejmował różne prace, również za granicą, aby utrzymać rodzinę. Niestety, konsekwencje tej sytuacji mocno odbiły się na zdrowiu jego żony. Joanna Kawalec zmagała się z depresją i załamaniem nerwowym. 13 grudnia 2023 roku zmarła, a jej odejście nigdy nie zostało szerzej opisane w mediach.

Nowa szansa na szczęście

Widzowie pamiętają Jacka Kawalca jako prowadzącego "Randkę w ciemno", lektora o charakterystycznym głosie i aktora teatralnego. W dubbingu zapisał się jako głos Muminka, a od 2021 roku jest wokalistą Budki Suflera.

Dziś Jacek Kawalec znów ma obok siebie kobietę, z którą chce dzielić życie. Relacja z Aleksandrą Kilianek została już oficjalnie potwierdzona i mamy nadzieję, że okaże się trwałą i udaną. Wygląda na to, że teraz los się do gwiazdy uśmiechnął! W naszej galerii zdjęć pod tekstem zobaczysz także archiwalne zdjęcia Jacka Kawalca z żoną Joanną i z dziećmi.

