Wpadka na Konkursie Chopinowskim. Prowadząca skrytykowana za stylizację. "To nie dyskoteka"

Podczas XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina doszło do niezręcznej sytuacji.

Prowadząca pomyliła kraj pochodzenia jednego z finalistów, Erica Lu, przedstawiając go jako Kanadyjczyka.

Dodatkowo, strój Marty Wrześniewskiej wywołał falę krytyki wśród widzów.

Wpadka prowadzącej podczas Konkursu Chopinowskiego

2 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie rozpoczął się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie muzyki klasycznej. Laureata konkursu poznamy już 20 października i nie da się ukryć, że wielu Polaków trzyma gorąco kciuki z naszego rodaka, Piotra Alexewicza, który znalazł się w finale i wystąpi na scenie już dziś. W minioną sobotę, 18 października rozpoczęły się finałowe występy Konkursu Chopinowskiego. Na scenie Filharmonii Narodowej wystąpili Tianyou Li i Tianyao Lyu z Chin, Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych oraz Vincent Ong z Malezji. Jednak podczas zapowiedzi występu amerykańskiego pianisty Erica Lu, prowadząca wydarzenie zaliczyła wpadkę. Marta Wrześniewska pomyliła kraj jego pochodzenia i przedstawiła pianistę jako Kanadyjczyka. Na szczęście szybko się poprawiła i przeprosiła wszystkich za swój błąd.

Eric Lu pochodzi oczywiście ze Stanów Zjednoczonych, nie z Kanady. Bardzo przepraszam za te pomyłkę

- powiedziała natychmiast ze sceny, a publiczność zareagowała wówczas brawami.

Widzowie skrytykowali prowadzącą Konkurs Chopinowski za strój

Jednak to nie koniec złej passy prowadzącej Konkurs Chopinowski. Wielu widzom nie spodobał się również strój Marty Wrześniewskiej. Mimo że podczas transmisji w Telewizji Publicznej widoczna była tylko cekinowa góra kreacji na ramiączkach, internauci uznali, że prowadząca pokazała zbyt dużo i jej kreacja zdecydowanie nie była odpowiednia do okazji.

Tak się pomylić, co za wstyd.To nie dyskoteka.Pani trochę za bardzo rozebrana, to nie na miejscu.

- pisali w mediach społeczenościowych.