Wściekła Anna Mucha komentuje wynik Eurowizji 2025. Klnie jak szewc. "To jest skandal"

Choć finał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji już za nami i w sobotę, 17 maja 2025 poznaliśmy zwycięzcę, to emocje wciąż nie opadły. Niewątpliwie wielu Polaków oglądało występy na Eurowizji z zapartym tchem i nadzieją, że w końcu reprezentująca Polskę gwiazda uzyska wysokie miejsce. Jednak mimo spektakularnych popisów scenicznych i wspaniałego wykonania piosenki "Gaja", Justyna Steczkowska zajęła 14. miejsce podczas finału Eurowizji 2025. Ten werdykt spotkał się ze sporym niezadowoleniem ze strony polskich widzów, w tym także naszych rodzimych gwiazd. Wśród nich znalazła się Anna Mucha, która ani przez chwilę nie zawahała się wyrazić swojego oburzenia wynikami głosowania podczas finału Eurowizji 2025. Aktorka w zamieszczonym przez siebie nagraniu na Instagramie klnie i nazywa wyniki głosowania skandalem.

Jak mi jutro będziecie tak głosować, jak głosujecie teraz, to ja nie wiem co, będę emocje przeżywała. To jest jakiś skandal!