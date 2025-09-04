Wszyscy myśleli, że nadal są parą! Bogna Sworowska i Rafał Olbiński rozstali się po kryjomu. Sensacyjne kulisy

Bogna Sworowska i Rafał Olbiński rozstali się po wielu latach związku, o czym modelka poinformowała publicznie po dwóch miesiącach od rozstania.

Para zdecydowała się na przyjacielskie rozstanie i planuje zorganizować przyjęcie "rozchodzeniowe".

Bogna Sworowska wyraziła radość z nowo odzyskanej wolności i otwartość na przyszłe randki

Bogna Sworowska w 1987 roku została II Wicemiss Polonia oraz Miss Foto. Po tym podwójnym sukcesie jej kariera nabrała rozpędu. Pracowała we Francji i w USA i jako jedyna Polka pojawiła się na na okładce amerykańskiej edycji "Playboya". Po zakończeniu kariery na wybiegach Bogna Sworowska była m.in. rzeczniczką TVN. W życiu prywatnym modelki wydarzyła się tragedia - jej pochodzący z Rosji partner został zastrzelony w Paryżu. Z innym mężczyzną Bogna Sworowska ma 21-letniego obecnie syna Ivana. W ostatnich latach gwiazda związana była z plastykiem Rafałem Olbińskim. Wydawało się, że para ciągle jest razem. O kryzysach nie było słychać. Nagle jednak gruchnęła sensacyjna wiadomość. Okazało się, że Bogna Sworowska i Rafał Olbiński nie są już razem. I to od dwóch miesięcy. Dopiero teraz modelka opowiedziała o kulisach zakończenia związku.

Bogna Sworowska i Rafała Olbiński się rozstali. Przed nimi przyjęcie "rozchodzeniowe"

Para rozstała się po kryjomu, ale najwidoczniej Bogna Sworowska uznała, że przyszedł czas na to, żeby ogłosić to światu. Trzeba przyznać, że nie jest to typowe rozstanie. Rzadko kiedy ludzie kończą związek w takim stylu.

Jestem singielką od dwóch miesięcy, bardzo szczęśliwą singielką. Na razie wypoczywam, cieszę się tą wolnością, można powiedzieć. Natomiast w planach będą randki. I jedna, i druga strona jest szczęśliwa i właściwie przed nami jest jakieś przyjęcie "rozchodzeniowe"

- wyznała była II Wicemiss Polonia w rozmowie z mówiła w rozmowie z Grzegorzem Dobkiem z programu "Pytanie na śniadanie" TVP.

Zapadła decyzja, że będziemy przyjaciółmi... I wydaje mi się, że jesteśmy lepszymi przyjaciółmi niż kontynuacja czegoś, co nie było świetliste. (...) Przeżywam drugą młodość

- cieszyła się Bogna Sworowska, która - jak wynika z jej wypowiedzi - zdaje się być otwarta na nowy związek.

