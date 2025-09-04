Wszyscy myśleli, że nadal są parą! Bogna Sworowska i Rafał Olbiński rozstali się po kryjomu. Sensacyjne kulisy

2025-09-04

Bogna Sworowska i Rafał Olbiński przez lata tworzyli związek. Ostatnio mało się o nich mówiło, wydawało się, że po prostu cieszą się swoją miłością. Wszyscy myśleli, że modelka i plastyk nadal są parą... Właśnie jednak wyszło na jaw, że Bogna Sworowska i Rafał Olbiński rozstali się po kryjomu. Gwiazda opowiedziała o sensacyjnych kulisach.

  • Bogna Sworowska i Rafał Olbiński rozstali się po wielu latach związku, o czym modelka poinformowała publicznie po dwóch miesiącach od rozstania.
  • Para zdecydowała się na przyjacielskie rozstanie i planuje zorganizować przyjęcie "rozchodzeniowe".
  • Bogna Sworowska wyraziła radość z nowo odzyskanej wolności i otwartość na przyszłe randki

Bogna Sworowska kariera, związki

Bogna Sworowska w 1987 roku została II Wicemiss Polonia oraz Miss Foto. Po tym podwójnym sukcesie jej kariera nabrała rozpędu. Pracowała we Francji i w USA i jako jedyna Polka pojawiła się na na okładce amerykańskiej edycji "Playboya". Po zakończeniu kariery na wybiegach Bogna Sworowska była m.in. rzeczniczką TVN. W życiu prywatnym modelki wydarzyła się tragedia - jej pochodzący z Rosji partner został zastrzelony w Paryżu. Z innym mężczyzną Bogna Sworowska ma 21-letniego obecnie syna Ivana. W ostatnich latach gwiazda związana była z plastykiem Rafałem Olbińskim. Wydawało się, że para ciągle jest razem. O kryzysach nie było słychać. Nagle jednak gruchnęła sensacyjna wiadomość. Okazało się, że Bogna Sworowska i Rafał Olbiński nie są już razem. I to od dwóch miesięcy. Dopiero teraz modelka opowiedziała o kulisach zakończenia związku. 

Bogna Sworowska i Rafała Olbiński się rozstali. Przed nimi przyjęcie "rozchodzeniowe"

Para rozstała się po kryjomu, ale najwidoczniej Bogna Sworowska uznała, że przyszedł czas na to, żeby ogłosić to światu. Trzeba przyznać, że nie jest to typowe rozstanie. Rzadko kiedy ludzie kończą związek w takim stylu. 

57-letnia Bogna Sworowska jak siwa lalka Barbie! Założyła tak kusą mini, że nie dało się ominąć jej wzrokiem. A co z innymi gwiazdami?

Jestem singielką od dwóch miesięcy, bardzo szczęśliwą singielką. Na razie wypoczywam, cieszę się tą wolnością, można powiedzieć. Natomiast w planach będą randki. I jedna, i druga strona jest szczęśliwa i właściwie przed nami jest jakieś przyjęcie "rozchodzeniowe"

- wyznała była II Wicemiss Polonia w rozmowie z mówiła w rozmowie z Grzegorzem Dobkiem z programu "Pytanie na śniadanie" TVP.

Zapadła decyzja, że będziemy przyjaciółmi... I wydaje mi się, że jesteśmy lepszymi przyjaciółmi niż kontynuacja czegoś, co nie było świetliste. (...) Przeżywam drugą młodość

- cieszyła się Bogna Sworowska, która - jak wynika z jej wypowiedzi - zdaje się być otwarta na nowy związek. 

