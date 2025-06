Wybory 2025: Te gwiazdy złamały ciszę wyborczą?! Czerwone korale u Sochy, Zielińskiej, Cieleckiej, Ostaszewskiej i innych...

Złamały ciszę wyborczą? Wiele gwiazd postawiło na akcent, który odwoływał się do poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Katarzyna Zielińska, Ola Żebrowska, Małgorzata Socha, Magdalena Cielecka i wiele innych zdecydowało się udać do lokali wyborczych w czerwonych koralach. Czy to nie jest przypadkiem niedozwolona agitacja wyborcza?