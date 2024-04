Totalna porażka mamy Roxie Węgiel. Pani Edyta na szarym końcu

Edyta Węgiel z Sądkowa kandydowała w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Głosowanie obejmowało Krosno, powiat bieszczadzki; powiat brzozowski, powiat jasielski, powiat krośnieński, powiat leski i powiat sanocki. Do zdobycia było 8 mandatów. Większość przypadnie Prawu i Sprawiedliwości, która zdecydowanie wybrała w tym okręgu. Kandydaci PiS zdobyli ponad 94 tysiące głosów. Dalej znaleźli się KO z 29 tys. głosów i Trzecia Droga z podobnym wynikiem. Ruch Obrony Polski zdobył w sumie 7980 głosów (najwięcej Alicja Zając - 3500) - wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej.

Mama Roxie Węgiel wygrała tylko z dwoma kandydatami Lewicy, zajmując 57 miejsce spośród wszystkich 59 kandydatów. Najwięcej głosów zdobyła w powiecie jasielskim - 102. To właśnie z Jasła pochodzi Roksana Węgiel, podobnie jak Michał Szpak i Ralph Kamiński.

- Zdecydowałam się startować z KWW Ruch Obrony Polski, ponieważ Ruch ten na pierwszym miejscu chce sprawować władzę w oparciu o prawo Boże i Boży porządek. Utożsamiam się z prezentowanymi przez Ruch wartościami - powiedziała Edyta Węgiel w rozmowie z serwisem Nowiny24.pl.

Niestety Roxie nie pomogła swojej mamie w wyborach. Zajęta byłą bowiem treningami i występami w "Tańcu z gwiazdami". - Nie ukrywam, że mnie zaskoczyła, ale tak pozytywnie, bo cieszę się, że to sprawia, że się rozwija i fajnie. Trzymam za nią mocno kciuki, właśnie za jej poczucie spełnienia i za to, żeby zawsze jej to szczęście i spełnienie towarzyszyło – mówiła Roxie w wywiadzie z Plejadą. - Bardzo ją wspieram w każdej decyzji, którą podejmuje. Nie wypowiadam się tutaj na tematy polityczne, bo jestem apolityczną artystką i osobą, która działa w mediach, więc nie chcę się tutaj wypowiadać o swoich poglądach politycznych, ale moją mamę jak najbardziej wspieram we wszystkim, co robi - dodała.

Mamy nadzieję, że pani Edyta nie zraziła się porażką i spróbuje jeszcze swoich sił w polityce.

