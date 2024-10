Hanna Żudziewicz zaczynała swoją przygodę z tańcem w wieku sześciu lat. Specjalizuje się głównie w tańcu towarzyskim, zarówno w stylu latynoamerykańskim, jak i standardowym, a dzięki swojej wszechstronności odniosła wiele sukcesów w obu tych stylach. W swojej karierze osiągnęła m.in. mistrzostwo Polski oraz wyróżnienia w międzynarodowych konkursach tanecznych.

Hanna Żudziewicz w "Tańcu z gwizdami"

Dużym krokiem w jej karierze był udział w popularnym programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, gdzie występuje jako profesjonalna tancerka, partnerując celebrytom. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych uczestniczek show. Program ten przyniósł jej nie tylko większą popularność, ale również nagrody, w tym wygrane edycje z różnymi partnerami. Widzowie docenili ją za profesjonalizm, ale także za serdeczność i autentyczność, co dodatkowo zwiększyło jej popularność. Żudziewicz jest również instruktorką i sędzią tanecznym, co pozwala jej dzielić się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi tancerzami.

Z kim tańczyła Hania Żudziewicz?

Tegoroczna, 15. edycja "Tańca z gwiazdami" to dziesiąty sezon show Polsatu, w którym tańczy Hania Żudziewicz. Dwukrotnie doprowadziła swoich partnerów tanecznych do zwycięstwa. Przy jej pomocy kryształową kulę zdobyli Robert Wabich oraz Piotr Mróz. Ponadto tańczyła z:

Mateuszem Banasiukiem,

Marcinem Najmanem,

Izuagbe Ugonohem,

Robertem Koszuckim,

Adamem Małczykiem,

Sylwestrem Wilkiem,

Filipem Chajzerem.

Hanna Żudziewicz ma męża. To znany tancerz

Hania w wywiadach przyznaje, że taniec jest dla niej nie tylko pracą, ale także sposobem na wyrażanie siebie i radzenie sobie ze stresem. Często podkreśla, że kluczem do sukcesu jest wsparcie bliskich, na których zawsze może liczyć. Hania w 2024 roku wyszła za mąż za Jacka Jeschke, również znanego z programu tancerza i ubiegłorocznego zwycięzcę. Para ma dwuletnią córkę Różę. Niewielkimi fragmentami prywatnego życia dzieli się na Instagramie, gdzie zyskała liczną grupę obserwujących. Dzięki autentyczności i pasji, jaką wkłada w każdą dziedzinę życia, cieszy się dużą sympatią fanów.

