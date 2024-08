Co za wiadomości!

Ceremonia zakończenia igrzysk olimpijskich w Paryżu miała zupełnie inny charakter niż rozpoczęcie, które było długie, różnorodne i budzące kontrowersje, ale również bardzo barwne. Podczas gali zakończenia na Stade de France skupiono się na sportowcach, celebracji sportowego ducha i zabawie, choć cześć artystyczna okazała się raczej mroczna. Na stadionie, gdzie zamykano igrzyska, było gwarnie, tłumnie. Muzyka wzmagała klimat dobrej zabawy, luzu i relaksu. Po sportowej rywalizacji, trudach walk, wylanym pocie nadszedł czas na spokój, uśmiech i radość.

Zakończenie igrzysk - mroczne show z akrobacjami

Oglądający zakończenie najpierw zobaczyli przemarsz sportowców z flagami, później na płytę weszły reprezentacje. Wszyscy byli szeroko uśmiechnięci, zadowoleni. Rozdano ostatnie medale, uhonorowano wolontariuszy pracujących przy igrzyskach olimpijskich.

W końcu widzowie doczekali się części artystycznej. Jej głównym elementem było przedstawienie opowiadające o świecie bez igrzysk. Było ciemno, mrocznie. Show dali tancerze i akrobaci. Na scenie było ich ponad stu. Za spektakl odpowiadał Thomas Jolly, autor sensacyjnego otwarcia igrzysk.

Impreza na całego. Ale bez gwiazd światowego formatu?

Kolejnym etapem była... impreza. Bawiącym się ludziom grały gwiazdy, choć tych największych, o których pojawieniu się plotkowano, zabrakło. Wcześniej wspominano o muzykach z Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Doggu, a nawet Beyonce. Spektakularne show miał dać również Tom Cruise.

Tymczasem podczas gali zamknięcia można było usłyszeć francuski zespół Phoenix. Przypomnijmy, że w czasie otwarcia swój talent pokazały m.in. Lady Gaga czy ciężko chora, ale wciąż zachwycająca Celine Dion. Wówczas nie zabrakło też polskiego akcentu. Zapewnił go śpiewak Jakub Józef Orliński, który dał świetny popis artystyczny. Pokazał też kilka tanecznych ruchów.

Po części artystycznej zamknięcia były jeszcze przemówienia i zaproszenie na igrzyska paraolimpijskie oraz wezwanie, by każdego dnia żyć kulturą pokoju. Następnie flagę olimpijską symbolicznie przekazano USA, gdzie za cztery lata odbędą się kolejne igrzyska olimpijskie.

To nie był finisz. Nagle pojawił się Tom Cruise, a impreza przeniosła się do USA

Chwilę później H.E.R odśpiewała hymn, a nad głowami osób zgromadzonych na stadionie pojawił się Tom Cruise. Aktor wykonał kaskaderski numer, przywitał się z tłumem, zabrał flagę olimpijską i... zniknął na motocyklu. W nagranym wcześniej wideo zobaczyliśmy jego podróż do Stanów - oczywiście w stylu postaci filmowych, w które się wcielał. Wtedy impreza przeniosła się do Los Angeles, przyszłego gospodarza sportowych zmagań. Imprezę rozpoczętą w Paryżu kontynuowano na plaży. Zaśpiewali Billie Eilish i Snoop Dogg.

Zakończenie igrzysk nie miało takiego rozmachu jak rozpoczęcie, przynajmniej w swojej europejskiej części, co niektórych widzów mogło rozczarować. Wy też liczyliście na więcej? Dotrwaliście do części amerykańskiej wypełnionej gwiazdami?

