Zakopower z Sebastianem Karpielem-Bułecką na czele wystąpi u Tadeusza Rydzyka! Po ile bilety?

Aga Kwiatkowska
2026-04-08 9:59

Sebastian Karpiel-Bułecka wraz z zespołem Zakopower wystąpią w Muzeum "Pamięć i Tożsamość", toruńskiej instytucji, która została założona przez fundację Tadeusza Rydzyka. Wydarzenie odbędzie się 11 kwietnia. Po ile bilety? Okazuje się, że koncert został już niemal wyprzedany!

Rydzyk, Karpiel-Bułecka
Galeria zdjęć 20
Super Express Google News

Zakopower u Tadeusza Rydzyka

Koncert grupy Zakopower z Sebastianem Karpielem-Bułecką zaplanowano na 11 kwietnia, a informacja o wydarzeniu pojawiła się na stronie muzeum jeszcze w styczniu.

Zapraszamy na koncert zespołu Zakopower, jednego z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zespołów na polskiej scenie muzycznej. Już 11 kwietnia (sobota) w Audytorium Muzeum "Pamięć i Tożsamość". Projekt Widzialne | Niewidzialne to niezwykła podróż przez emocje, tradycję i nowoczesność - spotkanie tego, co zakorzenione w góralskiej kulturze Podhala, z tym, co współczesne, światowe i odważne brzmieniowo - czytamy.

Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00. Po ile bilety?

Bilety na koncert Zakopower wyprzedane

Okazuje się, że wydarzenie cieszy się dużą popularnością. Choć ceny biletów nie są najniższe - to 120 zł od osoby, to większość już się wyprzedała. Zostały właściwie pojedyncze wolne miejsca, choć audytorium jest ogromne i mieści około 1000 osób.

Sebastian Karpiel-Bułecka nie wstydzi się wiary

Piosenkarz uchodzi za głęboko wierzącą osobę. Nie ukrywa tego, że religia i wiara są dla niego wyjątkowo ważne, również w codziennym życiu. Wokalista kapeli Zakopower absolutnie nie wstydzi się wiary w Boga i przywiązania do religii. Zdarza mu się także zabierać głos w sprawach ważnych dla Kościoła. Tak było choćby po wyborze nowego papieża. Karpiel-Bułecka swoje dzieci wychowuje w wierze, jego pociechy chodzą nawet do katolickiej szkoły.

Po pierwsze - to dla mnie ważne, ponieważ sam pochodzę z takiej rodziny, gdzie dużą wagę się przywiązuje do wiary, do Boga, do duchowości. Druga rzecz jest taka, że trochę zadecydował o tym przypadek. Tosia na początku była w innej szkole - polsko-angielskiej. Nagle się okazało, że szkoła, nie informując rodziców, zmieniła profil na wyłącznie angielski. Musieliśmy więc szybko szukać nowej szkoły. Dla mnie jest ważne, żeby moje dzieci były wychowywane w duchu katolickim, żeby wierzyli, żeby chodzili do kościoła, żeby się modlili - mówił w rozmowie z o2.pl.

Paulina Krupińska, Sebastian Karpiel-Bułecka
Galeria zdjęć 17
Pytanie 1 z 15
Do jakiego zakonu należy ojciec Tadeusz Rydzyk?
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TADEUSZ RYDZYK
KONCERT
SEBASTIAN KARPIEL-BUŁECKA