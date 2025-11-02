Żałoba bez terminu ważności. Żona Tomasza Jakubiaka o tęsknocie 5-letniego syna za tatą

Dziś rodzina Tomka Jakubiaka wciąż uczy się żyć z pustką, jaką po sobie zostawił. Żona kucharza, Anna Jakubiak, opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym pokazała, jak z żałobą radzi sobie ich kilkuletni syn.

„Tomuś bardzo tęskni za tatą”

Na zdjęciu, które opublikowała wdowa po kucharzu, widać dziecięcy obraz stojący na sztaludze – pełen kolorów, energii i emocji. Na płótnie widać duży kwiat, słońce i napis „Tomek”. Obok – farby i pędzle, które stały się dla chłopca narzędziem do wyrażania uczuć, z którymi nie potrafi jeszcze poradzić sobie słowami.

Dzisiaj Tomuś bardzo tęskni za tatą. Niedawno odkryłam, że jednym ze sposobów radzenia sobie z tęsknotą jest malowanie. Tomuś bawi się, maluje i przekłada na płótno emocje, które mu towarzyszą. Tak się komunikuje. Co w przypadku 5-latka mierzącego się ze stratą ukochanego taty, nie jest łatwe. Malowanie to dla nas jeden ze sposobów na wspominanie i regulację emocji

– napisała Anna Jakubiak.

Żałoba, której nie da się zmierzyć

Wpis kobiety opatrzony został hasztagiem #zalobabezterminuważnosci – krótkim, ale niezwykle mocnym. Stał się symbolem świadomego, dojrzałego podejścia do żałoby, która nie ma ram, daty końcowej ani jednego właściwego sposobu przeżywania. Pod postem pojawiły się setki komentarzy. Internauci składali wyrazy wsparcia i podziwu dla odwagi Any, dzieląc się też własnymi doświadczeniami straty. Wielu pisało, że wpis pomógł im spojrzeć na żałobę dziecka z większym zrozumieniem i empatią.

Tomek Jakubiak pokazał, jak żyć do końca

Tomasz Jakubiak zmarł 30 kwietnia 2025 roku. Był jednym z najbardziej lubianych kucharzy telewizyjnych. Prowadził programy "Jakubiak w sezonie", "Jakubiak lokalnie", "Jakubiak rodzinnie" oraz "Jakubiak rozgryza Polskę". Był również jurorem w "MasterChef Junior" i "MasterChef" oraz występował w programach takich jak "Dzień dobry TVN". Jego naturalność i ciepło sprawiały, że widzowie czuli, jakby gotowali razem z przyjacielem.

Dziś jego bliscy pielęgnują wspomnienia o nim w codziennych gestach. Malowanie, wspólne gotowanie, rozmowy o dawnych chwilach – wszystko to stało się częścią ich nowej rzeczywistości. Anna Jakubiak podkreśla, że żałoba nie ma terminu ważności. Dla niej i małego Tomusia to nieustanny proces uczenia się życia na nowo – z wdzięcznością za wspólny czas i z miłością, która nie przemija mimo śmierci.

