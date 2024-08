Zaręczyny na koncercie Taylor Swift. Nikt nie zauważył? Wszystko trafiło do sieci

Tak gwiazdy zaszalały na koncercie Taylor Swift. Rozenek jak Doda, Doda jak Rozenek, ale to Luna pozamiatała!

Obłęd to mało powiedziane

Co z pogrzebem Bogumiły Wander? W sieci pojawił się nekrolog

Taylor Swift przyleciała do Polski, a jej fanów ogarnęło istnie szaleństwo. 34-letnia gwiazda wystąpi w Warszawie na trzech koncertach. Zapowiada się gorący weekend, bo Taylor zaśpiewa 1, 2 i 3 sierpnia. W Warszawie pojawiło się mnóstwo wielbicieli jej talentu, stylu i sposobu bycia - fani kochają Swift nie tylko za fantastyczne piosenki, ale również za to, jaką jest osobą, szaleją też za jej sposobem ubierania się. A że Swift lubi kowbojskie buty i cekiny, to teraz w stolicy można zobaczyć takie zestawienie wyjątkowo często.

Taylor Swift w Polsce. Bezpieczeństwo to podstawa

Sama Taylor Swift nie pojawia się nigdzie poza stadionem, na którym daje popisy. Wiadomo, że zamieszkała w apartamencie prezydenckim hotelu Marriott, gdzie ma do dyspozycji dwie sypialnie, dwie łazienki, kuchnię, jadalnię, garderoby, ogromny salon, a nawet fortepian. Apartament został wyposażony w prywatną, bezpieczną windę i ukryte przejścia do innych pokoi - tak, by Amerykanka (albo amerykańscy prezydenci, którzy nocowali tam przed nią) czuła się w pełni bezpiecznie.

Zobacz także: Tak gwiazdy zaszalały na koncercie Taylor Swift. Rozenek jak Doda, Doda jak Rozenek, ale to Luna pozamiatała!

Taylor Swift w Warszawie. Zaręczyny na stadionie?

Wielbiciele Taylor mogliby być zawiedzeni takim podejściem, ale znają swoją ulubienicę i wiedzą, że to, co robi w Polsce, nie jest wyjątkiem, a regułą. Swift jest wyjątkowo czuła na punkcie bezpieczeństwa i prywatności.

Fani muszą więc korzystać z tego, co Taylor im daje - bawią się, jak mogą na kilkugodzinnych koncertach, podczas których gwiazda robi prawdziwe show. Na pierwszym występie w Polsce śpiewała, tańczyła i przebierała się aż 9 razy! Ku uciesze fanów przywitała się po polsku. Ale to nie wszystko, co działo się na stadionie wypełnionym publicznością.

W sieci pojawiły się nagrania sugerujące, że podczas koncertu doszło do zaręczyn! Wygląda na to, że romantyczne ballady Swift nastrajają ludzi nawet do publicznego wykonania wielkiego gestu. Gratulujemy!

Zobacz także: Tayor Swift w Polsce. Gdzie zamieszka? Zobaczcie zdjęcia! Sekretne drzwi to nie wszystko

Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Rozenek na koncercie Taylor Swift. Ale kusa mini!

Tajemnica fenomenu Taylor Swift Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.