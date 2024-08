Andrzej Sołtysik o wynagrodzeniach w TVN

Temat zarobków to na ogół temat tabu. Nie inaczej jest w TVN. O zarobkach największych gwiazd stacji krążą legendy, ale oficjalnie nikt o tym mówić nie chce. Podobnie sprawa wygląda w telewizji Polsat. Ostatnio o wynagrodzenie pytany był Maciej Rock, który został jednym z prowadzących śniadaniówkę "Halo, tu Polsat". - Jest wszystko w porządku. Jestem bardzo zadowolony. Tyle mogę powiedzieć - zdawkowo odparł prezenter w rozmowie ze Światem Gwiazd. - Mam taki zapis w umowie, że nie mogę o tym gadać, więc nie gadam o tym i tyle - tłumaczył swoją zachowawczość. Zdecydowanie bardziej otwarty w kwestii zarobków był Andrzej Sołtysik. On jednak po pierwsze mówił o TVN, a po drugie już tam nie pracuje, więc na więcej może sobie pozwolić. Tak czy owak jednak jego słowa mogą szokować. Odniósł się bowiem nie tylko do swojego wynagrodzenie, lecz także do zarobków Filipa Chajzera.

Zarobki w TVN. Ile dostawał Filip Chajzer, a ile Andrzej Sołtysik?

Andrzej Sołtysik przez siedem lat był jednym z gospodarzy programu "Dzień dobry TVN". Zwolniony ze stacji został w 2023 roku. Razem z nim robotę stracili Małgorzata Rozenek, Agnieszka Woźniak-Starak, Anna Kalczyńska i Małgorzata Ohme. Przez pewien czas w ekipie śniadaniówki TVN znajdował się będący dziś poza telewizją Filip Chajzer. I to właśnie on miał zarabiać znacznie więcej niż Andrzej Sołtysik. Ten ostatni wpadł w furię, gdy się o tym dowiedział. - Legenda mówi, że Chajzer w "DDTVN" miał 40 tys. Jak się dowiedziałem, to się wkurzyłem, bo ja miałem 25 tys. - wyznał dziennikarz w swoim programie "Gwiazdy Sołtysika". Ile w tym prawdy, wiedzą pewnie tylko władze TVN i sam Filip Chajzer, który niedawno był bliski zarobienia ogromnych pieniędzy za walkę na gali Fame MMA. Ostatecznie jednak ze starcia z youtuberem Gimperem były gwiazdor TVN się wycofał. - Straciłem zaufanie biznesowe do tej organizacji - oświadczył Filip Chajzer.

