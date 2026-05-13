Zaskakujący zwrot w "Królowej przetrwania". Widzowie w szoku, polały się łzy

Iza dobrowolnie opuszcza program "Królowa przetrwania"

Zbliżamy się do rozstrzygnięć w formacie "Królowa przetrwania", gdzie w walce o zwycięstwo bierze udział coraz mniejsza liczba osób. Po tygodniach bez eliminacji, w zaledwie jednym epizodzie odpadły aż cztery uczestniczki. Z rywalizacją pożegnały się Monika, Agnieszka oraz Karolina. Najbardziej nieoczekiwana okazała się jednak decyzja Izy, która zrezygnowała z dalszego udziału w show, przekazując swoje miejsce Sofi (wcześniej wskazanej do wyeliminowania przez pozostałe dziewczyny).

Toksyczna atmosfera skłoniła uczestniczkę do rezygnacji

Od pewnego czasu można było zauważyć, że Iza nie czuje się komfortowo na planie, co nie umknęło uwadze reszty grupy. W pierwszej fazie to właśnie ona znalazła się na celowniku, kiedy wygrane po bitwie na poduszki zadecydowały, że z przegranego zespołu w grze pozostanie jedynie Mała Ania. Szybko jednak zasady uległy zmianie – cała przegrana grupa zyskała immunitet, a do opuszczenia dżungli wskazano Sofi oraz Karolinę. W tym momencie Iza zadeklarowała chęć rezygnacji. Wyznała, że wymarzona przygoda przerodziła się w pasmo konfliktów i napięć, a ona sama nie chce opowiadać się po żadnej ze stron. Wybierając spokój, oddała swoją szansę Sofi, argumentując, że w roli triumfatorki "Królowej przetrwania" widzi właśnie ją lub Dominikę Rybak.

Emocje sięgają zenitu po najnowszym odcinku "Królowej przetrwania"

Najnowsza odsłona trzeciego sezonu programu dostarczyła widzom gigantycznych emocji. Poruszającym momentem były przeprosiny Karoliny Pajączkowskiej skierowane do Małej Ani, a także godne pożegnanie Izy z formatem. Choć uczestniczka pozbawiła się szansy na główną nagrodę, jej postawa wywołała ogromne uznanie w oczach fanów.

"Poryczałem się"

W sieci posypały się pozytywne komentarze, choć niektórzy internauci zauważyli z pewnym żalem, że podobny gest ze strony Izy z pewnością nie zostałby zaakceptowany w zagranicznych edycjach programu.

