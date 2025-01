Zenek zjadł obiad z prezydentem Warszawy. Na muzyka wylała się fala hejtu

Lider zespołu Akcent i kandydat na urząd prezydenta Polski zorganizowali wspólne spotkanie. Z tej okazji też nagrali filmik, na którym Rafał Trzaskowski zadaje mu pytania z jego najsłynniejszych piosenek, w stylu: „Jak do tego doszło?”.

Nagranie bardzo szybko stało się viralem i obaj panowie są wciąż pytani o przebieg tak niecodziennego spotkania. Polityk o muzyku wypowiadał się w samych superlatywach. Podkreślał wielokrotnie, że to bardzo sympatyczny człowiek. Zenek również nie szczędzi ciepłych słów w stronę prezydenta Warszawy.

Jak jednak do tego doszło, że panowie zjedli razem obiad? Jak wyjaśnił Zenek Martyniuk w rozmowie z Plejadą, Trzaskowski był przejazdem w Bielsku Podlaskim i jego sztab zaprosił go na spotkanie:

Ja mówię, że to świetnie się składa, bo też akurat wybieram się na obiad. No to spotkajmy się na chwilę, około godz. 14.00 – zaproponowali. No dobrze, to zajechaliśmy, pogadaliśmy chwilkę – relacjonował Zenek.