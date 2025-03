Zenon Martyniuk został twarzą... czekolady! Cena za tabliczkę zwala z nóg. Tylko dla bogaczy!

Totalnie odmieniona Szapołowska "pojechała" po Pavlović! Zdecydowała, co dalej z tańcem

Zenek Martyniuk to niekwestionowany król disco polo. Jego piosenki królują na dyskotekach oraz weselach. Nawet nie słuchając tego typu muzyki, trudno jest nie kojarzyć chociaż jednego utworu Martyniuka. Mimo ogromnej popularności piosenkarz prowadził w miarę spokojne życie.

Od pewnego czasu coraz chętnie bryluje w show-biznesie razem z Danutą u boku. Ukochana Zenona Martyniuka przeszła niedawno sporą metamorfozę. Zmieniła styl i sporo schudła. Nadprogramowe kilogramy chce zrzucić również gwiazdor. Nie jest to łatwe, bowiem lubi sobie dobrze zjeść, a uprawianie sportu nie jest jego ulubionym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Martyniuk wzoruje się na odchudzonej żonie i stara się zdrowo jeść. Jednak nie zawsze mu się to udaje.

Zenek Martyniuk został twarzą dubajskiej czekolady

Król disco-polo ma ogromną słabość do słodyczy. Świadczyć o tym jeden z jego ostatnich wpisów na Instagramie. Martyniuk pozuje z wielką tabliczką czekolady dubajskiej, która jest istną bombą kaloryczną! Co więcej, gwiazdor został twarzą tego przysmaku w jednej z warszawskich cukierni.

Dubajska czekolada to cukierniczy hit ostatnich miesięcy. Wiele firm oraz cukierni stworzyło swoją wersję tego przysmaku. Powstaje również wiele wariacji na temat połączenia pistacji z ciastem kataifi. Dubajska czekolada nie należy do najtańszych. Jednak ta sygnowana nazwiskiem Martyniuka jest produktem z górnej półki cenowej. Koszt pistacjowej przyjemności to aż 110 złotych!

Na czekoladę Zenona Martyniuka pokusił się youtuber Księżulo, który od dawna ocenia kulinarne nowości. Często zachodząc przy tym za skórę gwiazdom.

To jest na maksa przesłodzone, chyba najsłodsza rzecz, jaką jadłem. Fajnie się chrupie. Czy ja myślę, aby ta czekolada była jakoś super jakościowa? Normalna, dobra czekolada. To nie jest tak, że po jednej kostce masz dosyć. Ale czemu taka droga? - stwierdził po skosztowaniu dubajskiego przysmaku.

Król disco polo odpowiedział na zarzuty o przesłodzoną czekoladę.

Czekolada musi być słodka! Ale właśnie dlatego dodaliśmy malinową posypkę, żeby złamać delikatnie ten smak, tą malinką. Jest dobra, ale jeśli trzeba coś poprawić, to będziemy nad tym pracować, żeby smak był perfekcyjny, ale mi się wydaje, że taka właśnie powinna być - powiedział w rozmowie z Plejadą.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.