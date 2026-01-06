Złamał kręgosłup na planie show Polsatu. Kilka miesięcy po wypadku stanął na własnych nogach!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-01-06 13:05

Podczas zdjęć do nowego sezonu "Ninja vs Ninja" doszło do poważnego wypadku. Jeden z uczestników, Albert "Brudny" Lorenz, doznał urazu kręgosłupa. Od tamtej pory robi wszystko, by wrócić do pełni zdrowia. 6 stycznia trener obchodzi swoje urodziny. W najnowszym wpisie podzielił się z internautami radosną wiadomością!

Poważny wypadek na planie "Ninja vs Ninja"

"Ninja Warrior" to widowiskowy program telewizyjny, w którym zawodnicy podejmują próbę pokonania ekstremalnego toru przeszkód, wymagającego siły, zręczności i wytrzymałości. O tytuł "Wojownika Ninja" walcza zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Format pochodzi z Japonii, w Polsce emitowany jest od 2019 roku. 10 i 11 edycja pod odbyła się pod szyldem "Ninja vs Ninja".

W lipcu, podczas nagrań do nowego sezonu, doszło do poważnego wypadku. Albert "Brudny" Lorenz, jeden z uczestników programu, złamał kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Prosto planu trafił do szpitala, gdzie przeszedł szereg operacji. Szczęśliwie uniknął paraliżu, ale czeka do długa i bardzo ciężka droga do odzyskania sprawności.

Albert "Brudny" Lorenz pół roku po wypadku stanął na własnych nogach

O postępach pisał na Instagramie. W social mediach apelował również do produkcji programu o lepsze zabezpieczanie torów oraz większą troskę "bezpieczeństwo uczestników w przyszłości". W sierpniu informowaliśmy, że w sprawie wypadku prowadzone jest śledztwo. Gliwicka prokuratura sprawdza czy na planie "Ninja vs Ninja" nie doszło do zaniedbań.

6 stycznia Albert Lorenz obchodzi urodziny. Z tej okazji opublikował nagranie, na którym podzielił się chwilami ze swojego życia. Wyznał, że ostatnie miesiące nie były łatwe, ale dziś inaczej patrzy na świat. Woli pamiętać o dobrych chwilach. Zapowiedział też rozpoczęcie nowego rozdziału.

Było ciężko, było boleśnie, ale przede wszystkim – było warto. Kilka miesięcy w łóżku dało mi nową perspektywę. Wybieram pamiętać te dobre chwile. Nowy rozdział zaczynamy… TERAZ! - napisał Lorenz.

Na koniec dodał, że świętuje nie tylko urodziny, ale również osobisty sukces - po pół roku od wypadku znowu stanął na własnych nogach!

Dziś świętuję nie tylko urodziny, ale i fakt, że znów stoję na własnych nogach. Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną - dodał.

