Harry Potter: fani nie będą zadowoleni. Szef HBO zabrał głos w ważnej sprawie

Nowy "Harry Potter" - jak długo poczekamy na kolejne sezony?

Pojawienie się pierwszego zwiastuna nakręciło machinę promocyjną nowej odsłony "Harry'ego Pottera". W licznych wywiadach Casey Bloys, szef HBO, wyjaśnił kwestię tego, jak często będziemy oglądać nowe sezony o młodym czarodzieju.

Okazuje się, że przerwy między poszczególnymi seriami będą wynosić około dwóch lat. To oznacza, że drugi sezon zobaczymy najpewniej w 2028 roku, a w momencie kręcenia finałowych odcinków Dominic McLaughlin, wcielający się w tytułowego bohatera, będzie zbliżał się do trzydziestego roku życia. Tak duże opóźnienia wynikają ze skomplikowanej postprodukcji i potężnej liczby efektów specjalnych, które są nieodzownym elementem magicznego świata.

W przypadku niektórych większych seriali, takich jak "Harry Potter", "Ród smoka" czy "The Last of Us", które wymagają ogromu światotwórstwa, byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli wypuszczać je [kolejne sezony - przyp. red.] co roku. Ale z punktu widzenia produkcyjnego jest to po prostu niemożliwe. Nie chodzi o to, że ekipa siedzi i się obija, produkcja takich seriali jest po prostu skomplikowana - za: The Hollywood Reporter.

Kto zagra Voldemorta w serialu HBO?

Znamy już nazwiska aktorów, którzy zagrają główne role, jednak postać Voldemorta pozostaje nieobsadzona. W sieci krążyły plotki, że w Czarnego Pana może wcielić się Cillian Murphy, Paul Bettany czy Tilda Swinton. W wywiadzie dla serwisu Variety Casey Bloys stanowczo uciął te spekulacje. "Jeszcze nie obsadziliśmy tej roli. Co do zasady - nie wierzcie plotkom" - skwitował.

Fala hejtu na nowego Severusa Snape'a. Reakcja szefa HBO

Niedawno Paapa Essiedu, który w serialu HBO wystąpi jako Severus Snape, ujawnił, że po ogłoszeniu jego castingu padł ofiarą potężnego hejtu ze strony fanów, otrzymując nawet groźby śmierci. Casey Bloys skomentował ten fakt, stwierdzając, że stacja przewidziała podobny scenariusz i podjęła działania mające na celu ochronę obsady przed toksycznymi reakcjami widzów.

W przypadku wszystkich aktorów w dużych serialach opartych na popularnych markach - a to z całą pewnością jest jeden z tych, w których mamy do czynienia z zagorzałymi fanami i ludźmi o różnych poglądach - momentami może być przerażająco. Dlatego, jak w przypadku każdego takiego projektu, przewidzieliśmy to i staraliśmy się zapewnić szkolenia, najlepsze praktyki w zakresie mediów społecznościowych i radzenia sobie z nimi. I oczywiście mamy solidny zespół ds. bezpieczeństwa. Niestety, spodziewaliśmy się, że to się wydarzy i staramy się być tak ostrożni, jak to możliwe - za: Variety.

"Harry Potter" zadebiutuje szybciej. Kiedy premiera?

Wbrew wcześniejszym przypuszczeniom, pierwszy odcinek z ośmioodcinkowego pierwszego sezonu zostanie wyemitowany już w najbliższe Boże Narodzenie. Na ekranie w głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina (Harry Potter), Arabellę Stanton (Hermiona Granger) oraz Alastaira Stouta (Ron Weasley). W dorosłych bohaterów wcielą się: John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape) oraz Nick Frost (Rubeus Hagrid).

