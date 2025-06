Zmysłowa Dorota Gardias z TAKIM dekoltem?! WOW! Zaszalała tuż przed urodzinami

Dorota Gardias na co dzień ubiera się raczej skromnie, ale na wielkie wyjścia odkłada "grzeczną" garderobę do szafy i sięga po stroje, które sprawiają, że wszyscy się za nią oglądają. Kiedy niedługo przed swoimi 45. urodzinami dziennikarka wybrała się na ślub znajomych do Włoch, zaszalała! Miejmy nadzieję, że odważną sukienką z dekoltem do pasa nie przyćmiła panny młodej. Zobaczcie!