Znamy nazwisko nowego uczestnika "Tańca z gwiazdami". Będzie gorąco! Kontrowersyjny celebryta zatańczy na parkiecie

Znamy nazwisko nowego uczestnika "Tańca z gwiazdami". To kontrowersyjny celebryta

"Taniec z gwiazdami. Dancing with the stars" to niewątpliwie jeden z najbardziej lubianych i najchętniej oglądanych programów ostatnich lat. Od kilku edycji format emituje telewizja Polsat i odnosi on spore sukcesy oglądalności. Dopiero co dobiegła końca 15. edycja "Tańca z gwiazdami", której zwycięzcami zostali Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, a producenci już szykują się do kolejnego sezonu. Widzowie z zapartym tchem oczekują aż zostanie ogłoszona lista uczestników nowej edycji show "Taniec z gwiazdami". Ta jest najczęściej trzymana w ścisłej tajemnicy niemalże do ostatniej chwili. Choć wciąż nie poznaliśmy jeszcze pełnej listy uczestników 16. edycji "Tańca z gwiazdami" to pojawiły się w mediach przecieki, że na parkiecie zatańczy słynny celebryta, który ostatnio zasłynął z udziału w walkach freak fightowych. Chodzi o Sebastiana Fabijańskiego. Jak donosi portal jastrzabpost.pl znany aktor i raper ma zasilić szeregi show.

"Taniec z gwiazdami". Lista uczestników

Już podczas finału 15. edycji "Tańca z gwiazdami" ogłoszono, że uczestniczką show w kolejnym sezonie będzie wokalistka Blanka. "Super Express" ustalił z kolei, że kontrakt na udział programie tanecznym podpisała już również gwiazda disco polo, Magdalena Narożna. Co więcej, pojawiły się plotki, że swoją umowę negocjuje także Magda Mołek, która lata temu prowadziła ten program. Kto jeszcze wystąpi w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"? Okazuje się, że swoje typy mają też jurorzy programu.

Bardzo dużo gwiazd bym jeszcze widział. Dzisiaj widziałem np. na widowni piłkarza Kamila Glika. Chciałbym go zobaczyć w kolejnej edycji. Byłoby super. Kolejna osoba? Tydzień temu widziałem Katarzynę Żak, aktorkę, którą też mógłbym zobaczyć w kolejnej edycji.

- powiedział Rafał Maserak w rozmowie z Plotkiem zaraz po finale ostatniej edycji.

Sonda Kto powinien wystąpić w kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami? Doda Maryla Rodowicz Anna Lewandowska Ewa Chodakowska Natalia Kukulska Kayah Beata Kozidrak Krystyna Janda Małgorzata Kożuchowska Kasia Kowalska Sylwia Grzeszczak Margaret Viki Gabor Borys Szyc Tomasz Karolak Maciej Zakościelny Artur Żmijewski Sebastian Fabijański