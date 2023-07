Znamy pierwszą uczestniczkę show "The Real Housewives Warszawa". Zarabia fortunę dzięki rękawicy do demakijażu

"The Real Housewives Warszawa". Kto wystapi?

"The Real Housewives" to jeden z najpopularniejszych programów typu reality show na świecie. Tym razem doczekał się również polskiej wersji. Juz wkrótce w telewizji Polsat będzie można oglądać "The Real Housewives Warszawa". Zdjęcia do programu o luksusowym życiu zamożnych Polek wystartowały w czerwcu i do tej pory lista uczestniczek była utrzymywana w ścisłej tajemnicy. Aż do teraz. Serwis Shownews ujawnił, imię i nazwisko pierwszej bohaterki "The Real Housewives Warszawa". Jest nią Monika Żochowska. To ona będzie jedną z siedmiu uczestniczek reality show o życiu zamożnych kobiet w Polsce.

Kim jest Monika Żochowska, uczestniczka "The Real Housewives Warszawa"?

Zapewne wiele osób zastanawia się, kim jest Monika Żochowska? Otóż Monika Żochowska to polska businesswoman. Do świata biznesu weszła w 2011 roku. Wspólnie z Ewą Dudzic założyła firmę Phenicoptere. To one wymyśliły i stworzyły przełomowy produkt - rękawicę do demakijażu, bez której teraz wiele Polek nie wyobraża sobie pielęgnacji cery. Rękawica Glov umożliwia usunięcie makijażu przy użyciu jedynie wody. Do tego jest wielorazowego użytku. Firma odniosła sukces, bo według ubiegłorocznych informacji magazynu "Forbes" marka generuje ponad 11 milionów przychodu. Monika Żochowska prywatnie jest żoną Alexa Gryna, który działa w branży kryptowalut oraz gier wideo. Para ma syna Maximiliana. Monika Żochowska na Instagramie chętnie relacjonuje swoje ekskluzywne życie.

