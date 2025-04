Znana aktorka wspomina Tomasza Jakubiaka. Wyjawiła, jaki był naprawdę

Śmierć Tomasza Jakubiaka poruszyła nie tylko fanów kuchni i telewidzów, ale również osoby, które znały go prywatnie – od lat, czasem od tych najmłodszych. Jedną z nich jest Maria Niklińska, która we wzruszających słowach pożegnała przyjaciela z dzieciństwa. "Znaliśmy się jeszcze od czasów przedszkola" – napisała w emocjonalnym wpisie. Łzy same napływają do oczu!