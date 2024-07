Znów przejechali się po Koroniewskiej. Tym razem miarka się przebrała. "To ICH problem, nie mój"

Joanna Koroniewskawie, czym jest zdrowy dystans do krytyki jej wyglądu, ale regularnie przypomina wszelkim doradzaczom i oceniającym, że warto pozostawić innym nieco przestrzeni i nie narzucać im swoich poglądów. Aktorka, która w ostatnich latach rzadziej pokazywała się w telewizji, cały czas jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Żona Macieja Dowbora jest wnikliwą obserwatorką życia i potrafi bardzo dowcipnie je komentować. Nigdy jednak nie pozwala sobie na to, by treści przez nią publikowane kogokolwiek urażały czy wyśmiewały. Zabawne filmiki, które zamieszcza, zawsze dotyczą jej i jej rodziny i są przygotowywane za zgodą i akceptacja zainteresowanych. Wciąż jednak musi się zmagać z krytyką skierowaną pod jej adresem, która zwykle dotyczy podejścia aktorki do własnego wyglądu.

Koroniewska znów obrywa za naturalność, ale zamierza siedzieć cicho

Joanna Koroniewska stawia na naturalność i niezakłamywanie rzeczywistości. Nie poprawia urody, nie stosuje filtrów, często pokazuje się bez makijażu. Nie wszystkim podoba się taki sposób bycia. Często komentują to w sposób, który przekracza granice nie tylko dobrego smaku. Niedawno po raz kolejny zwróciła się do takich osób.

"Po wielu latach walki z kompleksami coraz bardziej siebie akceptuję. Co wcale nie oznacza, że nie dbam o formę czy zdrowie. I nie dam się już żadnemu facetowi i żadnej kobiecie ośmieszać, a tym bardziej niszczyć mojego silnego poczucia własnej wartości. To ICH problem, nie mój. Nie maluję się na co dzień i nie upiększam. Bo TAK też może być pięknie." - napisała Koroniewska.

Koroniewska proponuje nową modę

W dalszej części wypowiedzi Joanna zwraca uwagę na to, że dziś idealne ciało stało się dla wielu jedynym wyznacznikiem wartości. "Tak bym chciała, żeby MODNE stało się upiększanie swojego zdrowia, swojej duszy, a nie przede wszystkim ciała!!! Zwłaszcza że tak naprawdę TO pewnie też działa- ale na moment. Bo za chwilę chcemy więcej i lepiej. I dążymy do ideałów, których NIE MA…. Jednocześnie dodała, że jeśli ktoś wybiera inna drogę - ma do tego prawo, byle nie narzucał jej na siłę innym. "Róbmy wszystko w zgodzie z sobą, ale błagam, dajmy żyć tym, którzy chcą być po sobą. Tak po prostu." - zakończyła post. Zgadzacie się z jej stanowiskiem?

Koroniewska zafundowała sobie metamorfozę. Nie takiej reakcji Dowbora się spodziewała