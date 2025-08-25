Żona Jacka B. to rekordzistka świata. Kim jest Alicja Pyszka?

Alicja Pyszka to prawdziwa gwiazda świata sportu. Zdobyła Puchar Świata oraz ustanowiła rekord świata na dystansie potrójnego Ironmana, co zapewniło jej miejsce w historii polskiego triathlonu.

Na Instagramie, gdzie działa pod pseudonimem Fit Ala, inspiruje tysiące obserwatorów, dzieląc się treningami, pasją do sportu i zdrowego stylu życia. Na co dzień łączy karierę sportową z pracą trenerską oraz prawniczym wykształceniem.

Żona Jacka B. przeżywa trudny czas

Dla Alicji Pyszki miniony rok był wyjątkowo trudny. Po głośnym zatrzymaniu męża opublikowała emocjonalny wpis, w którym dziękowała za wsparcie:

Kochani, dziękuję za każde dobre słowo, każdy gest. W tej niezwykle trudnej dla mnie i dla mojej rodziny sytuacji Wasze wsparcie dodaje mi sił. Dziękuję z całego serca

– napisała w mediach społecznościowych.

Niedawno w mediach społecznościowych znów podjęła ona temat trudnych przeżyć. Zdradziła, że ostatni rok był dla niej bardzo wymagający.

Miniony rok był najtrudniejszy w moim życiu. Rok wyrzeczeń, trudnych decyzji i lekcji, które kosztowały więcej, niż byłam gotowa zapłacić. Ale przetrwałam. I dziś wiem, że nawet z największego upadku można zbudować coś pięknego. To początek nowego etapu. Etapu, w którym nie tylko walczę, ale naprawdę zaczynam żyć

– oświadczyła Alicja, jednak nie ujawniła, na czym polega ten "nowy etap".

Jacek B. – od nagradzanego dziennikarza do oskarżonego

Jacek B. przez lata pracował jako dziennikarz śledczy, związany m.in. z programem "Superwizjer" TVN oraz radiem RMF FM. Słynął z materiałów dotyczących korupcji i przestępczości zorganizowanej. Dwukrotnie został laureatem prestiżowej nagrody Grand Press.

Prywatnie jest nieślubnym synem Krzysztofa Materny, znanego satyryka i producenta telewizyjnego. O swoim pochodzeniu dowiedział się dopiero w 2017 roku po badaniach DNA.

Śledztwo i zarzuty

Do zatrzymania doszło we wrześniu 2024 roku. Policja ustaliła, że grupa mężczyzn, wśród nich Jacek B., miała dokonać rozboju na właścicielu firmy medycznej. Według ustaleń śledczych, ofiara została zmuszona – pod groźbą noża i przedmiotu przypominającego broń – do przelania blisko miliona złotych na wskazane konto.

Dziś, niemal rok po tamtych wydarzeniach, Jacek B. usłyszał oficjalne zarzuty. Mężczyzna nie przyznaje się do winy i zapowiada, że w sądzie będzie walczył o oczyszczenie swojego imienia. Grozi mu nawet 20 lat pozbawienia wolności.

