Agata Duda z nową pracą? Jest stanowczy komentarz. Zdementowano medialne doniesienia

Nowa praca Agaty Dudy? Już wszystko jasne

Nowe zadania stoją przed byłym prezydentem Andrzejem Dudą. W mediach pojawiły się wieści, że była pierwsza dama, Agata Duda, miała zostać doradcą prezesa NBP: - Ma tam pełnić rolę doradczyni prezesa NBP Adama Glapińskiego - podał tvn24.pl. Ale szybko okazało, że to nie są prawdziwe informacje.

Na portalu X na koncie rzecznika banku przekazano: - Rzecznik prasowy NBP: Proszę nie powielać nieprawdziwych informacji. Pani Agata Kornhauser-Duda nie jest zatrudniona w NBP. Także w rozmowie z nami rzecznik Maciej Antes zdementował doniesienia medialne ws. byłej pierwszej damy.

Gdzie pracowała Agata Duda? Kariera, wykształcenie

Wiadomo, że zanim Andrzej Duda został prezydentem, jego żona pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w jednym z krakowskich liceów, a dokładnie w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Jednak, mało kto wie, że wcześniej, czyli tuż po studiach, pracowała w zupełnie innym miejscu.

Pracowała w prywatnej firmie, niegdyś jej mąż opowiedział o tym, czym się zajmowała: - Żona zaczęła karierę zawodową od pracy w polskiej filii zagranicznej firmy. Była w niej jedynym pracownikiem. To znana europejska firma. (...) Mówiłem jej, że to początek wielkiej kariery. Ale po roku pracy powiedziała, że chce iść do szkoły, nie odnajduje się w tej firmie, a nauczyciel ma profity, ma wolne wakacje, ferie - wspominał były już prezydent w rozmowie z TVN24 przed laty.

Agata Duda z wykształcenia jest germanistką ukończyła studia na kierunku filologii germańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską napisała na temat tetralogii Horsta Bienka.

Pojawiły się również doniesienia dotyczące Andrzeja Dery, czyli byłego sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, który miał trafić do NBP. - Od miesiąca jestem doradcą w departamencie prawnym NBP. Jestem prawnikiem, więc pracuję w zawodzie - przyznał Andrzej Dera w rozmowie z Wirtualną Polską.

Andrzej Dera pracował w KPRP w czasach prezydentury Andrzeja Dudy. W latach 1990–1997 Dera był kierownikiem Urzędu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1999–2002 był starostą ostrowskim. Radnym Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w okresie 1990–1994, a w latach 1998–2005 radnym powiatu ostrowskiego. Dera był również posłem V, VI i VII kadencji.

W 2007 roku był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2006–2011 był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, a w 2015 r. został powołany przez Andrzeja Dudę na Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.