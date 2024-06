Andruszkiewicz z PiS podzielił się radosną nowiną. Żona spodziewa się dziecka

Tajemnica Kosiniaka-Kamysza! Nie zawsze jego rodzina nosiła to nazwisko. Zaskakująca prawda, o której się nie mówi

A TO CIEKAWE

Ogromny sukces Kingi Dudy. Ręce same składają się do oklasków

Tak mieszka Anita Werner. Co za wnętrza! Nowoczesność i luksus w każdym calu

Młode małżeństwo spodziewa sie drugiego dziecka

Adam Andruszkiewicz z PiS jest w trakcie kampanii do europarlamentu. Startuje z podlaskiego i warmińsko - mazurskiego. Poseł ma już trzyletnią córeczkę Ritę. Jak mówił wtedy "narodziny córeczki były dla nas wielkim wydarzeniem. I te pierwsze dwa miesiące to jest niesamowity, ale i intensywny czas dla młodych rodziców, bo takie dzieciątko wymaga opieki przez całą dobę. To jest jednak wielka radość, a każdy uśmiech na twarzy Rity jest dla nas wielkim przeżyciem".

Dlatego też wieść o drugim dziecku z pewnością uradowała małżonków.

Przypomnijmy, że żoną Adama Andruszkiewicza jest Kamila, z którą wziął ślub w 2019 r. w kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Adam Andruszkiewicz to polityk pochodzący z Grajewa. Był wiceprezesem Młodzieży Wszechpolskiej. W wyborach parlamentarnych w 2015 z sukcesem ubiegał się o mandat posła z list Kukiz'15. W listopadzie 2017 opuścił klub Pawła Kukiza. Pod koniec 2018 roku został wiceministrem cyfryzacji. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku ponownie uzyskał mandat poselski, tym razem z list Prawa i Sprawiedliwości.