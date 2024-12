Bawełniana rocznica ślubu Patkowskich! Historia miłości polityków inspiruje

Olga Semeniuk-Patkowska i Piotr Patkowski poznali się dzięki pracy. Oboje byli zatrudni w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Choć polityka raczej nie kojarzy się z romantyzmem, ta para pokazuje, że miłość można znaleźć w najmniej spodziewanych okolicznościach! Wspólnie pięli się po kolejnych szczeblach kariery, osiągając rangę wiceministrów.

To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Początkowo rozmawiali głównie na tematy służbowe, w końcu zaczęli się zaprzyjaźniać. Jak się okazało, znajomość przerodziła się w piękne, trwałe uczucie, a Piotr Patkowski oświadczył się swojej wybrance w 2021 roku.

Rocznica ślubu Olgi Semeniuk-Patkowskiej i Piotra Patkowskiego

26 listopada 2022 roku zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak". - Ślub to najpiękniejsze wydarzenie w moim życiu. Bardzo długo się do tego przygotowywaliśmy - wspominał w rozmowie z nami Piotr Patkowski.

Świadkami młodej pary byli ich wieloletni przyjaciele. Olga Semeniuk-Patkowska założyła prostą białą suknię z pelerynką i ozdobną kokardą z tyłu, na głowie zamiast welonu miała białą opaskę z ozdobną koronką. Usta zaś podkreśliła czerwoną szminką. Wyglądała powalająco, co na pewno zrekompensowało panu młodemu jej spóźnienie!

Są razem do dziś i każdą wolną chwilę spędzają razem. Nawet po ślubie chodzili na romantyczne randki na łonie natury. Na co dzień nie szczędzą sobie czułości, co wydaje się być sekretem udanych związków. To ważne, aby nawet po ślubie poświęcać sobie czas i nie stronić od okazywania uczuć. Olga Semeniuk-Patkowska i jej mąż doskonale o tym wiedzą!

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądał ślub Patkowskich:

