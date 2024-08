zdjęcia

Borys Budka woli biegać w Polsce, niż w Brukseli. Szczere wyznanie

Choć europoseł KO Borys Budka (46 l.) często podróżuje do Brukseli, to nie przepada za tamtejszymi parkami i ścieżkami biegowymi. Woli te w Polsce, jak np. w Gdańsku. – Parkom w Brukseli daleko do naszych tras biegowych! – mówi nam Borys Budka.