Co dziś robi Wojciech Olejniczak? Niegdyś najmłodszy minister w historii, dziś unika mediów

Wojciech Olejniczak, jako minister rolnictwa w wieku 29 lat, odegrał znaczącą rolę w procesie przystosowania polskiego rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej, pomimo początkowego sceptycyzmu i rozgrywek politycznych.

Po długiej karierze politycznej, w tym przewodniczeniu SLD i zasiadaniu w Parlamencie Europejskim, Olejniczak świadomie wycofał się z życia publicznego, koncentrując się na karierze zawodowej poza polityką, m.in. w sektorze bankowym.

Jego wejście do polityki było częściowo przypadkowe, wynikające z potrzeby specjalisty w dziedzinie rolnictwa i namowy kolegów, a swoją karierę rozpoczął w sztabie wyborczym Aleksandra Kwaśniewskiego, szybko awansując w strukturach SLD.

Decyzja o związaniu się z SLD była, według Pawła Kołodziejskiego, kolegi Wojciecha Olejniczaka, w dużej mierze przypadkowa. Ten, widząc potencjał Olejniczaka w Parlamencie Studentów, namawiał go do wejścia w świat polityki, sugerując, że to szansa na uniknięcie "niebytu". Potrzeba specjalisty w dziedzinie rolnictwa otworzyła mu drogę do kariery.

Wojciech Olejniczak aktywnie uczestniczył w sztabie wyborczym prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, gdzie odpowiadał za aspekty medialne i wizualne kampanii. W 2001 roku został wybrany posłem na Sejm IV kadencji z listy SLD-UP, zasiadając w komisjach Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Europejskiej. Dwa lata później objął stanowisko wiceministra rolnictwa, a następnie ministra, stając się pełnomocnikiem rządu ds. dostosowania rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej. Wojciech Olejniczak wspominał, że proces integracji rolnictwa z UE był naznaczony politycznymi rozgrywkami i sceptycyzmem.

- Rolnictwo było wtedy też bardzo rozgrywane politycznie. [...] Rolnicy byli straszeni, że to się nie opłaca, że nie warto wchodzić do Unii Europejskiej - mówił w wywiadzie dla RMF FM w 2019 roku.

Pomimo tych trudności, udało mu się przekonać wielu rolników do poparcia członkostwa w UE. Pochodząc z rodziny rolniczej, gdzie jego ojciec uprawiał aronię, porzeczki i pieczarki na 24 hektarach pod Łowiczem, Olejniczak miał osobiste zrozumienie dla wyzwań i potrzeb wsi.

Dalsza kariera polityczna

W 2005 roku Wojciech Olejniczak został przewodniczącym SLD, a następnie wicemarszałkiem Sejmu. W 2007 roku ponownie uzyskał mandat poselski z listy koalicji Lewica i Demokraci. Rok później objął przewodnictwo Lewicy, a w latach 2009-2014 zasiadał w Parlamencie Europejskim.

W 2010 roku Olejniczak kandydował na prezydenta Warszawy, argumentując potrzebę "zmian strukturalnych" w komunikacji, nauce, kulturze i sporcie.

- Warszawa i warszawiacy wymagają zdecydowanie więcej niż mają obecnie. Popatrzmy w przyszłość, popatrzmy, jak ma i jak chcemy widzieć Warszawę, europejską Warszawę za 20-30 lat. I to jest wyzwanie, którym... bardzo mnie to ekscytuje i bardzo chętnie się tym chcę zająć - mówił w rozmowie z Polskim Radiem .

Ostatecznie zajął trzecie miejsce, a prezydentem została Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Odejście z polityki i kariera w biznesie

Po nieudanej reelekcji do Parlamentu Europejskiego, w 2015 roku Wojciech Olejniczak ogłosił w mediach społecznościowych, że nie zamierza startować w wyborach parlamentarnych.

- W najbliższym czasie zamierzam kontynuować i rozwijać swoją zawodową działalność poza polityką. Wszystkim koleżankom i kolegom reprezentującym Lewicę życzę powodzenia i trzymam za Was kciuki - pisał na Facebooku.

- Aby wrócić do polityki, muszę się teraz sprawdzić poza polityką - mówił w wywiadzie dla TOK FM.

Po opuszczeniu sceny politycznej, Olejniczak przez rok pełnił funkcję doradcy prezesa NBP Marka Belki (w latach 2015-2016). Następnie, w latach 2016-2019, był dyrektorem w Alior Banku, gdzie odpowiadał za strategię wejścia banku na rynek rolno-spożywczy. Jego działalność w Alior Banku wiązała się również z postępowaniem przygotowawczym dotyczącym upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania, kredytobiorcy banku, w które Olejniczak został włączony.

Od 2019 roku Olejniczak związany jest z pionem bankowości inwestycyjnej mBanku oraz jest członkiem rady Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae”. W 2024 roku wszedł w skład rad nadzorczych PZU oraz VRG, jednak w styczniu 2025 roku został odwołany z rady nadzorczej PZU i zrezygnował z zasiadania w radzie nadzorczej VRG.

W wywiadzie dla RMF FM w 2019 roku, Olejniczak podsumował swoje odejście z polityki.

- Nie widzę dzisiaj takiej potrzeby, żebym się angażował w politykę. Lubię to co robię obecnie, poza polityką. I uważam, że albo tak, albo tak. Też przez 15 lat byłem w polityce, więc obserwowałem wielu polityków - i z SLD, i spoza lewicy i prawicy, którzy tak nie potrafili odchodzić. I nigdy na tym dobrze nie wychodzili, więc trochę się nauczyłem od nich - stwierdził.

