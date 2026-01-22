„Kiedyś płaciłam czynsz 500 złotych, a teraz 1200. Masakra!”, skarżyła się mieszkanka warszawskiego Bródna. „Płacę 1300 złotych za 45 metrów!”, „970 złotych za 48 metrów. Sto złotych więcej!”, licytowały się sąsiadki. „W ogóle najlepiej, to jakby człowiek wcale nie grzał i wody nie używał. To by oszczędził”, dodała kolejna kobieta. „Nie będziemy się myć i będzie od nas śmierdziało i będzie cudownie! Chcą nas pozbawić człowieczeństwa”, skarżyła się emerytka. „Na jedzeniu się oszczędza. Kupuje się coś tańszego albo chleb z masłem…”, mówiła kobieta. „Nieraz staje w kolejce i jak widzę, co ten emeryt ma w koszyku, to aż się serce kraje”, relacjonował mieszkaniec warszawskiego Bródna. „Emeryci stoją przed kościołem i wyciągają rękę. Albo na przykład w sklepie stoją i proszę, żeby wesprzeć parę groszy”, przekonywała kobieta.

Czynsze DOBIJAJĄ Polaków. MASAKRA! Emeryci już ŻEBRZĄ przed KOŚCIOŁEM! Mamy się NIE MYĆ? – Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.