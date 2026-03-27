Dom na Żoliborzu ciągle w remoncie. Gdzie prezes PiS spędzi święta wielkanocne?

Tymczasowa gościna miała się zakończyć jeszcze przed Bożym Narodzeniem 2025 roku. Przypomnijmy, że lider opozycji został zmuszony do opuszczenia swojej słynnej willi na warszawskim Żoliborzu w połowie listopada. Powodem był gigantyczny remont w drugiej części bliźniaka przy ul. Mickiewicza, który kupiła młoda rodzina. Prace okazały się tak uciążliwe i głośne, że normalne funkcjonowanie i praca w domu stały się niemożliwe. Początkowo sądzono, że wystarczy kilka tygodni, jednak skala robót budowlanych sprawiła, że Jarosław Kaczyński musiał przedłużyć pobyt u kuzyna.

Koty terroryzują mieszkanie

Wraz z politykiem PiS do domu Jana Marii Tomaszewskiego przeprowadziły się jego ukochane koty. Jak relacjonował w rozmowie z nami gospodarz, obecność czworonogów wywróciła jego życie do góry nogami. – Jarek wziął ze sobą koty, kiedy się do mnie wprowadzał. I te koty nas teraz terroryzują! Biegają jak szalone po mieszkaniu, wszędzie ich pełno, ale dzięki nim zrobiło się naprawdę wesoło – śmieje się Tomaszewski. Kuzyn prezesa sam jest wielkim miłośnikiem zwierząt i przyznaje, że po zaginięciu własnego kota brakowało mu w domu takiego zamieszania.

Tak teraz wygląda dom Jarosława Kaczyńskiego. Remont trwa w najlepsze!

Wielkanoc pod znakiem remontu

Zbliża się Wielkanoc 2026 roku i wielu zastanawiało się, czy polityk będzie mógł już wrócić na „swoje włości”. Niestety, najnowsze wieści nie napawają optymizmem. Analiza postępów prac u sąsiadów wskazuje, że do finału jeszcze daleka droga. Elewacja i prace wewnątrz budynku wciąż trwają, co generuje hałas nie do zniesienia dla starszego polityka potrzebującego spokoju.

– Jarek spędzi święta u mnie, zresztą, może zostać u mnie, ile tylko chce – deklaruje Jan Maria Tomaszewski.

Rodzinne relacje obu panów są niezwykle silne – ich matki były siostrami, a oni sami wychowywali się razem, spędzając wakacje w Sopocie i bawiąc się w Indian czy rycerzy. Tomaszewski wielokrotnie powtarza, że Kaczyński to dla niego brat, a nie tylko kuzyn.

38

