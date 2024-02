Dorota Gawryluk kandydatką na prezydenta? Polsat zabrał głos

Wybory prezydenckie odbędą się w 2025 roku, ale już teraz pojawiają się kolejne nazwiska osób, które być może zostaną kandydatami. Wśród zaskakujących nazwisk pojawił się Krzysztof Stanowiski, który sam ogłosił, że ma zamiar startować, by zobaczyć, jak wygląda kampania wyborcza od środka. W mediach pojawiły się też doniesienia o Dorocie Gawryluk, wieloletniej dziennikarce Polsatu. Sama zainteresowana nie zdementowała podanej przez Polityka Insight informacji o sobie.

Branżowy portal wirtualnemedia.pl zapytały Tomasza Matwiejczuka, dyrektora ds. komunikacji korporacyjnej, rzecznika prasowego Telewizji Polsat o ewentualny start Gawruluk: - Nic mi na ten temat nie wiadomo. Telewizja Polsat w swojej działalności od zawsze kieruje się wartościami i zasadami, które Zygmunt Solorz przedstawił w swoim ostatnim apelu do nadawców telewizyjnych. Zgodnie z tym co napisał Zygmunt Solorz, kluczowe są dla nas rzetelność, obiektywizm, poszanowanie drugiego człowieka, merytoryczna debata i poszukiwania tego co może nas jako społeczeństwo łączyć, a nie wyłącznie dzielić, a różne poglądy są esencją demokracji i wolności - przyznał Matwiejczuk.

Pewnym jest natomiast, że w czasie wiosennej ramówki Polsatu zaprezentowano nowy program Doroty Gawryluk "Lepsza Polska". Dziennikarka pytana przez wirtualnemedia.pl o sprawę odpowiedziała krótko: - Jestem dziennikarką, chętnie porozmawiam o programie.

