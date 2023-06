To, co wypalił Tadeusz Rydzyk do dzieci, woła o pomstę do nieba?! Czy Bóg to słyszał?!

Beata Cholewińska to znana i lubiana dziennikarka Polsat News. Widzowie mogą ją oglądać w programie „Nowy Dzień z Polsat News”, gdzie jest współgospodynią audycji w parze z dziennikarzem Mariuszem Abramowiczem. Ma wielu sympatyków i fanów, a w 2019 roku została nawet nagrodzona tytułem "Optymisty Roku 2019"! Jak wówczas mówiono o dziennikarce: jej cechą charakteru jest uśmiech, a w pozytywnym nastawieniu pomaga jej joga, fitness i jogging. - Nie wierzyłam, że mogę dostać tę nagrodę. Mama wpajała we mnie te wartości, że trzeba być uśmiechniętym i to bez względu na to, co dzieje się wokół. Bo uśmiech to podstawa naszego życia - komentowała wówczas nagrodę dumna dziennikarka. Z wykształcenia Cholewińska jest italianistką. Do pracy w telewizji trafiła przypadkiem: - W 2003 roku drużynę kolarską CCC Polsat zaproszono do wyścigu Giro d’Italia. Mój obecny szef, a wtedy szef mojego męża, zwrócił się do Marcina z prośbą, że skoro ja znam włoski, to może pojechałabym z ekipą reporterską Polsatu do Włoch w roli tłumacza i producenta. I wtedy mnie, jedynej dziennikarce spoza Włoch, udało się zrobić wywiad z ówczesnym mistrzem świata Mario Cipollinim. Zaraz potem zaproponowano mi współpracę z Polsatem. Najpierw byłam reporterką regionalną, potem przez półtora roku prowadziłam program "Interwencja", wreszcie praca w sporcie i w newsach - opowiadała kilka lat temu w Interii. Tyle jeśli chodzi o jej sprawy zawodowe. Zaś w życiu prywatnym Cholewińska tworzy parę z przystojnym Arturem. W ostatnią sobotę para wzięła ślub! To była piękna uroczystości i drugi ślub w życiu dziennikarki. Pierwszy mężem dziennikarki jest Marcin Cholewiński, również związany z mediami.

Ślub Beaty Cholewińskiej jak z bajki! Wszyscy patrzyli na buty jej męża

Zdjęciami ze ślubu Cholewińska pochwaliła się w sieci. Uroczystość została zorganizowana na Mazurach, w ogrodzie jednego z hoteli, a dokładnie w pod drewnianą altaną. Było pięknie, a parę nowożeńców obsypywano kolorowymi kwiatami. Panna młoda, czyli dziennikarka Beata Cholewińska miała na sobie elegancką białą suknię w stylu syrenki, z długimi rękawami, a we włosy wpięte delikatne kwiaty. Jej ukochany postawił na szary garnitur i białą koszulę bez krawata. Do tego dobrał błękitne mokasyny! - Mąż ma niedobrane buty. Pani super. Najlepszego - napisał jeden z internautów, a co inny odpowiedział: - Dlaczego złe? Mokasynki, wygodne kapciuszki. Noszę sobie takie w pracy. Polecam :)

Kochani !!! Dziękujemy za cudowne życzenia 🌷🌷🌷 odpowiemy na każde☘️🍀🍀🍀 pic.twitter.com/aBYNXN0tdI— Beata Cholewińska (@BeaCholewinska) June 18, 2023

Żona i mąż ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/fgQ0jJDBa5— Beata Cholewińska (@BeaCholewinska) June 18, 2023