Ekspertka od stylu przeanalizowała Nawrockich. Jej uwagę zwrócił jeden detal u Marty Nawrockiej

Karol i Marta Nawroccy zawsze prezentują się bardzo elegancko podczas publicznych wydarzeń. Prezydent elekt stawia na granatowe garnitury, białe koszule i pasujące krawaty.

Z kolei przyszła pierwsza dama, niczym Agata Duda, najchętniej zakłada damskie garnitury o luźnym kroju lub eleganckie koszule i spodnie. Szczególnie lubi delikatne kolory: róż, błękit oraz szarość, choć w jej garderobie nie brakuje także bieli i czerni. Stroni także od szpilek - zdecydowanie woli wygodne buty na płaskiej podeszwie. Włosy do ramion nosi rozpuszczone, czasem zaś stawia na subtelne fale.

Ekspertka oceniła Nawrockich

Irena Kamińska-Radomska to ekspertka od etykiety, savoir-vivre’u i protokołu dyplomatycznego, która zdobyła rozpoznawalność dzięki współprowadzeniu programu TVN "Projekt Lady". Prowadzi także profil w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się ciekawostkami z zakresu manier. Często komentuje także stroje i zachowania polityków. Zasłynęła na przykład z krytyki butów Rafała Trzaskowskiego, które nie pasowały do garnituru.

Teraz Irena Kamińska-Radomska wypowiedziała się na temat Marty i Karola Nawrockich.

- Karol Nawrocki prezentuje się jak prezydent państwa, więc z mojego punktu widzenia nie ma tutaj nic do zarzucenia - oceniła w rozmowie z Jastrząb Post.

Więcej uwagi poświęciła Marcie Nawrockiej, w u której uwagę ekspertki zwrócił konkretny detal.

- Jeżeli chodzi o jego żonę, o Martę Nawrocką, ona lubi spodnie - stwierdziła. - W swojej pracy, którą w tej chwili zawiesiła, chodziła w mundurze, więc to był jej codzienny strój. W tej chwili chodzi w garniturach, które pięknie jej pasują, dlatego że jest zgrabna - dodała.

Irena Kamińska-Radomska stwierdziła, że upodobanie nowej pierwszej damy do spodni nie jest problemem, bowiem na wielu szczeblach dress code'u to dopuszczalna opcja dla kobiet. Warto zaznaczyć, że sama Agata Duda na wiele okazji wybiera właśnie garnitury w pastelowych kolorach, a do tego białe koszule.

- Dobrze wyglądają. Są ubrani w zgodzie z zasadami - podsumowała ekspertka.

