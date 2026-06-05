Fryzurka Kasi Nawrockiej w dniu Bożego Ciała to hit wśród najmłodszych. Modnie i z klasą!

Święto Bożego Ciała jest jednym z najważniejszych świąt w kościele katolickim. Uroczystości tego dnia wiążą się nie tylko ze sprawowanymi mszami, ale przede wszystkim z pięknymi, kolorowymi procesjami, w czasie których wierni wychodzą na ulice miast, miasteczek i wsi. W kolorowym pochodzi biorą udział całe rodziny, a święto podkreśla obecność Chrystusa w eucharystii.

W jednej z procesji brała też udział prezydencka rodzina. W procesji Bożego Ciała z kościoła Chrystusa Króla do kościoła św. Franciszka w Gdańsku szli: prezydent Karol Nawrocki, pierwsza dama Marta Nawrocka, dwaj synowie pary prezydenckiej: Daniel i Antek oraz najmłodsza z rodziny Kasia. Oczywiście nad bezpieczeństwem głowy państwa czuwali funkcjonariusze SOP. Wierni biorący udział w procesji chętnie podchodzili do prezydenta Nawrockiego, by chwilę z nim porozmawiać albo zrobić zdjęcie, wszystko jednak odbywało się spokojnie, w przyjaznej atmosferze, tak by nie naruszyć powagi wydarzenia.

Elegancka rodzina Nawrockich i modna fryzurka Kasi

Rodzina prezydneta wyglądała bardzo elegancko, Karol Nawrocki wraz z synami byli w garniturach i białych koszulach. Elegancko wyglądały też Marta Nawrocka i mała Kasia. Obie miały na sobie jasne, garniturowe komplety: pierwsza dama w kolorze beżu, a jej córeczka miała szary garniturek.

Co ciekawe, dało się zauważyć, że dziewczynka miała tego dnia fryzurkę, która jest hitem wśród dzieci. Chodzi o kolorowe warkoczyki wplecione w warkocze. Jak wiadomo warkocze to idealna, trwała i efektowna fryzura, która świetnie sprawdzi się zarówno na co dzień do szkoły, jak i na wyjątkowe okazje. Dzięki warkoczom włosy się nie plączą, a niesforne kosmyki są okiełznane. Taka fryzura jest bardzo ładna i dodaje każdej małej damie uroku, a przy okazji nawiązują już do lata i wakacji. W tym roku Kasia Nawrocka kończy pierwszą klasę, przed nią więc pierwsze prawdziwe wakacje!

ZDJĘCIA CAŁEJ RODZINY NAWROCKICH W GALERII NIŻEJ

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