Gwiazdy telewizji, aktorzy i politycy dali się namówić Hołowni na zwierzenia... kulinarne. W szczytnym celu!

„Dobro na talerzu. Przepisy, które łączą ludzi” – tak nazywa się kulinarny e-book, który można od dziś kupić przez internet, a dochód z jego sprzedaży zasili konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W e-booku znajduje się 40 przepisów przygotowanych przez niecodziennych autorów. Wśród nich jest wiele postaci ze świata sztuki, showbiznesu i polityki, w tym Marcin Prokop, Borys Szyc (47 l.) i Grażyna Torbicka.

Pomysłodawcą zbioru przepisów jest marszałek Szymon Hołownia, który również podał przepis na swoje ulubione danie oraz zachęcił do tego mamę Krystynę i żonę, Urszulę Brzezińską-Hołownię. Co istotne, do przygotowania przepisów marszałek Sejmu namówił wielu parlamentarzystów ze świata, w tym Andreasa Norlena (52 l.), przewodniczącego szwedzkiego Riksdagu, który przysłał przepis na sos pomidorowy i Lauri Hussara (52 l.), szefa parlamentu Estonii (przepis na filet z kaczki).

E-book jest dostępny pod adresem Zrzutka.pl/DobroNaTalerzu i kosztuje 25 zł. Szymon Hołownia liczy, że już pierwszego dnia uda się sprzedać pięć tysięcy e-booków.

Od lat wiele osób wspiera zbiórki prowadzone przez WOŚP. Nie brakuje wśród nich osób znanych ze świata polityki, sztuki, sportu i show biznesu. To jednak tylko jedna strona medalu. Z drugiej strony są osoby, które nie darzą Jurka Owsiaka i jego fundacji sympatią. Wręcz odwrotnie, podważają dobre intencje oraz nie szczędzą słów krytyki. Kim są zwolennicy i przeciwnicy WOŚP? Sprawdzono to w najnowszym sondażu.

