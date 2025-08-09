Jaką pierwszą damą będzie Marta Nawrocka? Wiele mówi o tym jej znak zodiaku

Marta Nawrocka urodziła się 7 marca, a zatem jest spod znaku Ryb. To jeden z najbardziej wrażliwych i uduchowionych znaków zodiaku. Mają skłonność do bujania w obłokach, są romantyczne, a na pierwszym miejscu zawsze stawiają rodzinę. Ryby są niezwykle empatyczne, a w połączeniu z ich chęcią pomocy innym sprawia, że często poświęcają się dla innych, nawet własnym kosztem. Wierzą w dobro, dlatego zawsze podchodzą do innych z sercem na dłoni. To ufne osoby, które niestety, często bywają także naiwne. Jak to przekłada się na sprawowanie pierwszej damy?

Marta Nawrocka jako pierwsza dama i Ryba

Biorąc pod uwagę wrażliwość i empatię zodiakalnych Ryb można zakładać, że Marta Nawrocka wiele uwagi poświęci sprawom społecznym. Pojawi się wszędzie tam, gdzie będzie potrzebna. Można się spodziewać, ze jako matka trojga dzieci, to właśnie one będą w centrum jej zainteresowania. Zodiakalne Ryby nie stronią także od poświęceń, co było widać wielokrotnie już w czasie kampanii wyborczej, gdy Marta Nawrocka na każdym kroku wspierała swojego męża, łącząc to z pracą zawodową o wychowaniem dzieci.

Ryby mają także duży pociąg do sztuki, co doskonale widać w biografii Marty Nawrockiej, która tańczyła balet. Choć ostatecznie zdecydowała się na inną ścieżkę w swoim życiu, niewykluczone, że promocja kultury i sztuki będzie ważnym elementem jej kadencji pierwszej damy.

Znak zodiaku pierwszej damy sprawia, że raczej stroni od konfliktów. Zdecydowanie woli rozwiązywać problemy poprzez spokojne rozmowy i pójście na kompromis. To jednak nie oznacza, że nie umie podejmować trudnych decyzji czy stawiać na swoim, co pokazuje jej doświadczenie zawodowe jako funkcjonariuszka Służby Celnej, a następnie praca w Służbie Celno-Skarbowe. Tam zdecydowanie potrzeba twardej skóry!

Marta Nawrocka może kierować się w swoich działaniach intuicją, co jest bardzo typowe dla Ryb. Często zamiast rozumu słuchają głosu serca, a ten rzadko je myli.

Warto jednak pamiętać, że horoskopy i zodiak to tylko wskazówka w codziennym życiu, na które wpływ ma wiele czynników: doświadczenie, osobowość i wcześniejsze przeżycia. Jaką pierwszą damą będzie Marta Nawrocka? Czas pokaże.

