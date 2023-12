Jarosław Kaczyński nie wytrzymał: "Uważaj gówniarzu, żebyś ty nie siedział" [WIDEO]

Przerwali film z Douglasem, by pokazać Kaczyńskiego. Zaliczyli przy tym wpadkę: "Sukinsyn! Niech cię szlag!"

Jarosław Kaczyński nie chciał wypowiadać się do kamery po całym zajściu. Bardziej rozmowny był Jacek Sasin, który także obecny był na miejscu. - Polska demokracja już niestety w tym momencie nie istnieje. (...) Mamy do czynienie de facto z zamachem stanu - wyznał były minister aktywów państwowych. Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości krzyczeli gromkie "Jarosław" oraz "Precz z Tuskiem". Wejść do siedziby TVP prezesowi PiS pomagała m.in. posłanka Olga Semeniuk-Patkowska.

Na razie nie wiadomo kiedy i gdzie wypowie się o całej sytuacji Jarosław Kaczyński. Wiadomo, że w innej siedzibie TVP, przy ul Powstańców w Warszawie, obecni są inni posłowie PiS. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widoczny był m.in. poseł Jacek Ozdoba i posłanka PiS Joanna Borowiak, która została poszkodowana w zajściu, kiedy na Woronicza pojawił się Piotr Zemła, wyznaczony przez ministra Sienkiewicza do rady nadzorczej TVP.

Jest to reakcja posłów PiS na decyzję nowych władz TVP, która wyłączyła sygnał TVP Info i TVP 3 oraz zablokowała stronę internetową tvp.info. Nie wyemitowano m.in. "Wiadomości" TVP1 o godz. 12:00. Próbowano nadać je w trakcie programu "Agrobiznes". Po 30 sekundach wypowiedzi Adriana Boreckiego, także zdjęto program z anteny.

Ktoś do Kaczyńskiego: będziesz siedziałKaczyński: uważaj gówniarzu, żebyś ty nie siedział Pogadali pic.twitter.com/pZF8fmDCka— Damian (@xNvimvDx) December 20, 2023

