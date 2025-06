Jolanta Kwaśniewska zabrała głos o hejcie na córkę Nawrockiego. "Przepraszam"

Bardzo, bardzo źle to świadczy o ludziach. Wiemy, że przy takich dużych uroczystościach dziewczynka jest skonfrontowana po raz pierwszy z tego typu sytuacją. Ona nie wie, jak ważny to jest moment. Obserwuje, co się dzieje dookoła. Zachowuje się jak każde dziecko. W związku z tym ja przepraszam w imieniu wszystkich tych, którzy tak nieładnie o małej dziewczyneczce mówili - oświadczyła w rozmowie ze Światem Gwiazd.