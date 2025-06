Karol Nawrocki pokazał zdjęcia z dzieciństwa. "Ależ Pan jest podobny do taty"

Karol Nawrocki już niebawem zostanie zaprzysiężony na prezydenta Polski. To on wygrał wybory prezydenckie i w drugiej turze pokonał Rafała Trzaskowskiego. Chociaż jeszcze rok temu niewielu znało Nawrockiego, który był prezesem IPN, to teraz wszyscy chcą o nim wiedzieć, jak najwięcej, także o jego bliskich. Prezydent elekt prywatnie jest mężem Marty i ojcem trojga dzieci: najstarszego syna Daniel, średniego Antka i córeczki Kasi.

W Dniu Ojca Nawrocki postanowił napisać w sieci kilka słów na temat swojego taty oraz na temat ojcostwa. - Bycie synem i bycie ojcem, to jedne z najcenniejszych darów, jakie dało mi życie. Pokazał też zdjęcia taty i swoich dzieci. Nawrocki już kiedyś ujawnił, że jego ojciec zmarł, gdy przyszły prezydent był młodym chłopakiem, miał zaledwie 25 lat.

W czasie kampanii pojawiło się nagraniu, w którym najbliżsi opowiadali o Karolu Nawrockim. Wśród osób wypowiadających się była też siostra prezydenta elekta Nina, która podkreśla, że brat zawsze wykazywał się odwagą, broniąc jej w szkole. A gdy zmarł ich tata, Karol przejął ojcowskie obowiązki, pomagał jej i opiekował się nią.

Tata Nawrockiego zmarł, gdy syn miał 25 lat

Rodzice Nawrockiego to Elżbieta i Ryszard, rodzina mieszkała na osiedlu Siedlce w Gdańsku. Ojciec był z zawodu tokarzem, angażował się w Solidarność. Matka pracowała jako introligatorka i zajmowała się domem. Tata Nawrockiego zmarł o czym przyszły prezydent sam opowiadał w jednym z wywiadów:

Nigdy nie paliłem papierosów. Mój ojciec umarł w mękach przez to, że palił papierosy. Byłem przy jego śmierci, więc jeszcze bardziej nie chciało mi się palić – powiedział w wywiadzie dla Wp.pl. O odejściu taty opowiadał we wspomnianym wywiadzie:

Nie mogłem przeżyć w głębokiej refleksji, bo była mama i siostra. z jednej strony byłem starszym bratem, z drugiej w młodym wieku stałem się dla niej właściwie ojcem. Gdy ojciec umierał, trwało to kilka miesięcy, a wymagało to nakładów finansowych, więc pozostawałem w tej całej tragedii trwałem w zadaniu dbaniu o mamę i siostrę. Nie mogłem wpaść w głęboki żal. Byłem przy ojcu w kolejnych dniach przed śmiercią, ale uznałem, jak ojciec umiera skupiałem się, jak ulżyć mamie i siostrze.

Na zdjęciach, które z okazji Dnia Ojca pokazał w sieci widać, że bardzo przypomina swojego tatę w młodości. Internauci od razu to zauważyli:

- Gratuluję. Pomyślności na ważnej dalszej drodze. Ależ Pan jest podobny do taty. Przystojniaki.

- Jest Pan klonem taty.

Bycie synem i bycie ojcem, to jedne z najcenniejszych darów, jakie dało mi życie. pic.twitter.com/0XLDAqwnDq— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 23, 2025

QUIZ. Marta Nawrocka. Co wiesz o nowej pierwszej damie? Komplet mało prawdopodobny Pytanie 1 z 10 Na początek metryka. W którym roku urodziła się Marta Nawrocka? 1983 1986 1989 Następne pytanie