Karol Nawrocki pochodzi z Gdańska, tu się urodził jako Karol Tadeusz Nawrocki 3 marca 1983 roku. Niedawno skończył 42 lata. Jego rodzice to Elżbieta i Ryszard. Rodzina mieszkała na osiedlu Siedlce w Gdańsku. Tam właśnie wychowywał się nowy prezydent. Ojciec Nawrockiego był z zawodu tokarzem, angażował się w Solidarność. Niestety zmarł, gdy syn był młodym chłopakiem. Matka Karola Nawrockiego pracowała natomiast jako introligatorka i zajmowała się domem, a dziś mocno wspiera syna. Wspierał go też w kampanii wyborczej.

Nawrocki dostał imię po papieżu Polaku

Jakiś czas temu nagrany został krótki filmik o Karolu Nawrockim, w którym wypowiadali się o nim jego najbliżsi: synowie, żona Marta, mama Elżbieta i pierwszy trener boksu. Mama wówczas przyszłego jeszcze prezydenta RP przyznała, że syn otrzymał imię na cześć papieża Polaka, Jana Pawła II, czyli Karola Wojtyły.

- Karol dostał imię po Karolu Wojtyle, dlatego, że w polskim papieżu cała nasza rodzina była zakochana po prostu. I szczęśliwa. Wiedzieliśmy, co to znaczy dla Polski - mówiła pani Nawrocka. W tym samym nagraniu kobieta przyznała, że gdy syn studiował, to nie zawsze było ją stać na wszystko, dlatego też młody Karol oprócz nauki, musiał pracować: - Zdarzało się, że na zajęciach zasypiał - opowiadała.

Pani Elżbieta dokładnie też pamięta dzień, w którym poznała przyszła swoją synową, a dziś żonę prezydenta elekta - Martę Nawrocką. - Karol zapytał, czy może przedstawić swoją dziewczynę i powiedział, że ona ma dziecko.

Faktycznie, pani Marta, chociaż była wówczas bardzo młoda, to była już mamą i wychowywała małego synka Daniela. Karol Nawrocki, jak wyznała w jednym z wywiadów jego żona, przeprowadził procedurę adopcyjną i oficjalnie usynowił Daniela, czyli formalnie został jego tatą. Dziś, choć obu panów nie łączą więzy krwi, łączy coś silniejszego - prawdziwa, silna więź między ojcem i synem. Wszak Daniel Nawrocki był najbardziej zaufanym i najbardziej lojalnym członkiem sztabu kandydata PiS. Stał murem za ojcem.

Karol Nawrocki ma jedną siostrę Ninę. To mistrzyni cukiernictwa

Jeśli chodzi o rodzinę, to Karol Nawrocki ma rodzeństwo, młodszą siostrę Ninę. Wspomniał niej w czasie listopadowej prezentacji, gdy został przedstawiony na konwencji w Krakowie jako kandydat obywatelski. Pochwalił się wtedy, że jego siostra to mistrzyni tortów: - Siostra Nina, która, zapewniam was, robi najlepsze torty na całym świecie. Jest realnym mistrzem cukiernictwa - powiedział wtedy.

We wspomnianym nagraniu także wypowiada się siostra prezydenta elekta, która podkreśla, że brat zawsze wykazywał się odwagą, broniąc jej w szkole. A gdy zmarł ich tata, Karol przejął ojcowskie obowiązki, pomagał jej i opiekował się nią.

