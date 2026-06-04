Kim jest Daniel Godson? Zawojował opolską scenę w "Debiutach". To syn byłego posła

Kim jest Daniel Godson? Co o nim wiemy? Kariera, rodzina

Daniel Godson to 26-letni bardzo utalentowany artysta. Naukę pobierał w szkole muzycznej, uczył się gry na gitarze klasycznej. Jego pasja do śpiewania narodziła się zaś w kościele. Daniel zaczynał swoją przygodę z muzyką na TikToku, publikując własne interpretacje popularnych piosenek. W 2024 roku nawiązał współpracę z wytwórnią Def Jam Recordings Poland, a jego pierwszym singlem był utwór „Day Off”.

W 2025 roku usłyszała o nim cała Polska, gdy wygrał opolskie "Debiuty". Młody wokalista zaśpiewał utwór "Jest jak jest" i wygrał konkurs, zdobywając słynną statuetkę "Karolinkę" - czyli nagrodę im. Anny Jantar. W nagrodę Daniel Godson otrzymał bon na 30 tys. zł. Wówczas sukces jednego z synów od razu skomentował dumny tata, dobrze znany opinii publicznej, czyli John Godson: - Nasz syn, Daniel – odbierający swoją nagrodę pieniężną za zwycięstwo w 62. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w kategorii debiutów. Chwała Bogu!! - napisał na portalu X. John Godson był niegdyś posłem PO, potem działał jako poseł niezrzeszony, a w końcu został członkiem klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W 2026 roku Daniel został zaproszony jako support w czasie stadionowej trasy koncertowej Dawida Podsiadły. W marcu tego roku ukazał się jego debiutancki album o nazwie "Pytania”.

- Zależało mi, aby całość była odzwierciedleniem tego, jak my ludzie doświadczamy świata. Czasami te poszukiwania prowadziły mnie do odpowiedzi niosących rozczarowanie czy smutek, czasami swoim trudem wprowadzały mnie w obojętność, a czasami odpowiedź okazywała się nieść więcej radości niż się spodziewałem - komentował swój album Daniel Godson.

Co teraz robi John Godson?

Był duchownym Kościoła Bożego w Chrystusie i prowadził Misję Pielgrzym w Łodzi. Często udzielał wywiadów, wszędzie było go pełno. Jednak kilka lat temu zdecydował się wyjechać z Polski i osiąść w Nigerii, z której pochodzi. Tam zajął się rolnictwem i założył ranczo zajmujące się m.in. hodowlą kóz. W 2021 roku próbował nawet swoich sił w tamtejszej polityce i kandydował na prezydenta Nigerii, niestety bez powodzenia. Wiele osób z pewnością kojarzy, że miał żonę Polkę. Niestety, małżeństwo nie przetrwało, a Godson poślubił młodszą kobietę. Druga żona Johna Godsona, Miriam, pochodzi z Nigerii i zajmuje się projektowaniem mody. Małżonkowie mają trzy urocze córeczki: Lydię, Annę i Hannah.

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