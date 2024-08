Lech Wałęsa szpanuje w bajeranckiej czapce. Obskoczyli go ludzie [ZOBACZ]

Ekspert spojrzał na suknię ślubną Moniki Miller! Ma do powiedzenia tylko jedno

Lech Wałęsa wybrał się do Inowrocławia. W tym uroczym mieście postanowił wybrać się na spacer. Oczywiście, gdy tylko pojawił się miejskim parku wzbudził ogromne zainteresowanie przechodniów. Nic dziwnego, w końcu to były prezydent, legendarny przywódca Solidarności i noblista, który jest znany na całym świecie. Wielka popularność nie przytłacza Lecha Wałęsy. Wręcz przeciwni! Były prezydent uwielbia rozmawiać z napotkanym osobami i chętnie pozuje do zdjęć.

Seria zdjęć ze spaceru po Inowrocławiu już trafiła do sieci. - Spacerkiem w pięknym parku solankowym / Inowroclaw - napisał Lech Wałęsa i pochwalił się fotografiami. Widać, że na wypad do Inowrocławia się przygotował, także jeśli chodzi o garderobę. Miał na sobie swój znak rozpoznawczy, czyli koszulę z napisem "Konstytucja" oraz bajerancką czapkę z daszkiem, na której można dostrzec napis: San Diego.

Wałęsa wybrał się na nordick walking w Inowrocławiu

Jak to bywa w przypadku Wałęsy polityk udał się na spacer, ale nie zwykł, a nordick walking, czyli marsz z kijkami. To jedna z aktywności, którą były prezydent wręcz uwielbia. Bardzo często na przechadzkach można go spotkać właśnie z kijkami. Specjaliści od lat przekonują, że nordick walking niesie za sobą wiele korzyści: odciąża kręgosłup i stawy, wzmacnia mięśnie, pomaga w rozładowaniu stresów i poprawia samopoczucie, regule też ciśnienie krwi.