Marianna Schreiber ujawniła rodzinny sekret. Jej córka ma siostrę! "Można powiedzieć, że się nie znają"

Marianna Schreiber i Łukasz Schreiber byli razem 10 lat. Najpierw wzięli ślub cywilny w 2015 roku, zaś kilka lat później w 2017 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Niestety, ich uczucie nie przetrwało i wiosną 2024 roku polityk przekazał w jednym z wywiadów, którego udzielił przed wyborami samorządowymi, że drogi jego i żony się rozeszły. Kobieta bardzo to przeżyła, czego nie ukrywała.

Jednak niedawno szczęście się do niej uśmiechnęło, jak sama przyznaje, znów uwierzyła w miłość, jej partnerem jest były poseł Prawa i Sprawiedliwości, syn byłego europosła PiS, Przemysław Czarnecki. Zakochani nie szczędzą sobie czułości, spędzali razem świąteczny czas, a teraz bawili się na sylwestrze. -- Kocham Cię nad życie - wyznał w sieci były parlamentarzysta. Pod ich nagraniem z tańców napisał zaś:- Może i nie umiem tańczyć, ale przy Tobie czuję się jakbym wygrał Taniec z Gwiazdami.

Marianna Schreiber uchyliła rąbka tajemnicy. Chodzi o siostrę jej córeczki

To wszystko, co się teraz dzieje w życiu Marianny Schreiber skłoniło ją do zorganizowania na Instagramie pogadanki z fanami w ramach Q and A. Wśród pytań nie zabrakło też tych dotyczących nowej miłości, ale nie tylko. Jedna z osób zapytała Mariannę Schreiber czy jej córka ma kontakt z przyrodnim rodzeństwem.

Niewiele osób może pamięta, ale kilka lat temu w tekście "Polityki" pojawiła się informacja na temat tego, że Łukasz Schreiber zanim wstąpił w związek małżeński z Marianną, miał żonę i dziecko. Teraz temat powrócił, a Marianna Schreiber przyznała, że jej córeczka nie ma kontaktu z przyrodnią siostrą: - Nie, właściwie można powiedzieć, że się nie znają. Zapytana o to przez zaskoczonego internautę odpisała, że jej córka jest jedynaczką, ale: - Ma siostrę, w sensie pierwsza córka jej taty.

