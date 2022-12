Marta Kaczyńska w szale świątecznych zakupów. Fotoreporter przyłapał ją w szczególnym miejscu, nie za późno?

Okrutne, co stało się po ślubie Semeniuk i Patkowskiego! Ratował ich Tomasz Lis. Koszmar!

Nie oszukujmy się - do świąt Bożego Narodzenia nie da się przygotować na bazie posiadanych w domu składników, po prostu trzeba wyjść na chociaż jedne zakupy. Dotyczy to wszystkich, nawet tych najbardziej znanych i majętnych. Jest tak również z Martą Kaczyńską, którą właśnie podczas świątecznych zakupów wypatrzył obiekty naszego fotoreportera.

Marta Kaczyńska na zakupach. Nasz fotoreporter dostrzegł ją w szczególnym miejscu

Marta Kaczyńska wybrała się na wyjście z domu wraz z mężem i synem. Słynna prawniczka w chłodny zimowy dzień nie wyszła jednak bez powodu w obstawie dwóch bliskich sobie mężczyzn. Jak wypatrzył nasz fotoreporter, córka byłej pary prezydenckiej udała się w miejsce szczególne. Otóż okazuje się, że w jej domu nie ma jeszcze choinki, więc trzeba było się w nią zaopatrzyć!

Obiektyw wyłapał chwile trójki w punkcie sprzedaży choinek. Na niecały tydzień przed świętami rodzina wybrała się zakupić świąteczne drzewko. Jak widzimy na zdjęciach, w wybór choinki zaangażowani byli wszyscy, ale to mąż Marty Kaczyńskiej musiał siłować się z drzewkiem. Rodzina wybrała ponad dwumetrowy symbol świąt.

Choinka kupiona, ale czy nie za późno?

W tym miejscu samo nasuwa się pytanie o to, czy to nie za późno, jak na ostatnie standardy? W końcu w minionych latach bardzo mocno przesunął się czas umieszczania choinek w domach i miejscach publicznych. Choinki stoją już w centrach miast, centrach handlowych, w Sejmie. A u Was?

Marta Kaczyńska już kupiła choinkę, a zakup z pewnością skończył się strojeniem drzewka. W takim razie, czy Wy już uzbroiliście swoje zielone symbole świąt ozdobami?

Poniżej galeria ze zdjęciami, na których zobaczycie, jak Marta Kaczyńska wraz z bliskimi wybierała choinkę na święta

