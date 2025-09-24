Marta Nawrocka na przyjęciach Trumpów. Zmieniała kreacje jak modelka! Jedna lepsza od drugiej

Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump zainaugurowała nową, globalną inicjatywę o nazwie „Fostering the Future Together”. Koalicja państw ma na celu poprawę dobrostanu dzieci poprzez promocję edukacji, innowacji i technologii. Uroczyste ogłoszenie miało miejsce podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Misją inicjatywy „Fostering the Future Together” jest „zapewnienie każdemu dziecku możliwości rozwoju w erze cyfrowej”.

- Innowacje są wspaniałe. Nasze narody korzystają z postępu technologicznego – ratując życie, poszerzając dostęp do wiedzy, łącząc ludzi i oczywiście zapewniając bezpieczeństwo - ogłosiła Melania Trump.

Żona Donalda Trumpa wyraźnie zaznaczyła, że jej priorytetem jest rozwój dzieci w kontekście technologii i edukacji. Zwróciła uwagę na transformację, jaką technologia wniosła w nasze życie, mówiąc: „Wielkie umysły przekształciły kulki w mikroczipy, papierowe samoloty w drony, a latawce w satelity”. Podkreśliła również, że przyszłe pokolenia będą wykorzystywać technologię do rewolucjonizowania sposobu życia, podróżowania, projektowania i komunikacji.

Marta Nawrocka u Melanii Trump

23 września Marta Nawrocka spotkała się z Melanią Trump w Lotte New York Palace Hotel, gdzie Amerykanka zorganizowała spotkanie dla pierwszych dam. Na to wydarzenie żona Karola Nawrockiego wybrała klasyczną garsonką w najmodniejszym kolorze sezonu - butter yellow czyli masełkowej żółci. Na zestaw składała się dwurzędowa marynarka, dół stanowiła ołówka spódnica podkreślająca sylwetkę. Do tego pierwsza dama RP dobrała ciemnobrązowe szpilki. Włosy zostawiła rozpuszczone, z przedziałkiem z boku.

Żona polskiego prezydenta doskonale połączyła ponadczasową klasykę z najmodniejszym trendem, tworząc wyjątkowo elegancki zestaw, idealny na oficjalne przyjęcie wydane za dnia.

Marta Nawrocka na bankiecie Donalda Trumpa

Wieczorem tego samego dnia Marta Nawrocka wraz z mężem pojawiła się na bankiecie zorganizowanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Pierwsza dama postanowiła się przebrać w strój, który bardziej odpowiadał wieczorowej porze. Tym razem postawiła na damski garnitur w kolorze połyskującego srebra. Nie tylko kolor, ale i krój stroju był ciekawy - marynarka, podobnie jak spodnie, rozszerzała się ku dołowi. Do tego założyła biało-czarne buty na niskim obcasie, a włosy spięła w klasyczny kok, zostawiając z przodu delikatnie falujące pasemko grzywki. Warto zwrócić uwagę, że podobnie jak Melania Trump, postawiła na biały manicure.

Po raz kolejny Marta Nawrocka pokazała, że po mistrzowsku łączy elegancję z modowymi nowinkami. Fryzura i garnitur to zdecydowane klasyki jeśli chodzi o oficjalne wydarzenia, jednak nietypowy krój zdecydowanie wyróżnił ją z tłumu. Ponadto szerokie nogawki spodni to ostatni krzyk mody, z którego chętnie korzystała także jej poprzedniczka, Agata Duda. Wyraźnie widać, że każdy strój został dokładnie przemyślany i dobrany do okazji.

W naszej galerii zobaczysz porównanie stylów Malenii Trump i Marty Nawrockiej:

Prezydent Karol Nawrocki wraz z Małżonką podczas spotkania z Prezydentem D. Trumpem i jego Małżonką w Nowym Jorku. Relacje polsko-amerykańskie w dobrych rękach. 🇵🇱🇺🇸 pic.twitter.com/wiRoxZZoyJ— Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) September 24, 2025